Как проверить работу сотрудника на удаленке

Сегодня, когда производственные и даже личные отношения многих из нас строятся на удаленке, умение разбираться в людях - это бесценный навык, который жизненно необходим. Как научиться распознавать лжецов и не быть обманутым? Такой интересной теме был посвящен вебинар "Теория лжи", организованный столичным инновационно-образовательным комплексом "Техноград".

К сожалению, ложь сопровождает нас на протяжении всей жизни. При этом кто-то намеренно искажает действительность, чтобы предстать в лучшем свете. Кто-то искренне считает, что красивая ложь лучше горькой правды. Каждый день нас не раз обманывают в разных ситуациях и по разным причинам. Каждый день мы сами обманываем других. И понять, когда собеседник сообщает достоверную, а когда ложную информацию, получается не всегда.

Любой работодатель мечтает создать коллектив из порядочных людей. Босс несет ответственность за создание на предприятии доброжелательного рабочего климата. Ведь никакие деньги и карьерные перспективы не удержат подающего надежды сотрудника, если в офисе царят дрязги, сплетни, ложь, пропадают кошельки или конфиденциальная информация.

Поэтому так популярны стали в последнее время проверки на честность на собеседованиях. Продвинутые фирмы даже привлекают к этому процессу профессиональных профайлеров (они же верификаторы, то есть специалисты по бесконтактной детекции лжи) и даже полиграфологов.

В ходе онлайн-семинара тренер обучающих курсов Международной академии исследования лжи, профайлер-верификатор Дмитрий Ходанович ответил на вопросы "РГ".

Дмитрий, каковы основные признаки неправды?

Дмитрий Ходанович: Таких признаков много, ложь проявляется в мимике, жестах, эмоциях, речевых особенностях, непроизвольных реакциях организма: учащении пульса, дыхания, расширения или сужения зрачков и т.д. Но необходимо запомнить главное: универсальных признаков лжи не существует, все очень индивидуально. Чтобы почувствовать вероятность лжи, необходимо знать базовую линию поведения конкретного человека. Отклонения от нее могут свидетельствовать, в том числе, и о попытке обмана. Если это ваш сотрудник, коллега или давний знакомый, линию его поведения вы уже знаете. Если же требуется "расколоть" незнакомца, задайте ему несколько вопросов, на которые нет смысла врать: курица или рыба, чай или кофе, сливки или лимон, сколько сахара? А потом спросите то, что вас действительно интересует, и сравните эмоциональность ответа, жесты, мимику. Разница даст повод задуматься - но именно и только задуматься, поскольку делать конкретные выводы может только квалифицированный профайлер.

В последнее время многие работают на удаленке. Как начальнику проконтролировать, не валяет ли его сотрудник дурака? Можно ли определить ложь дистанционно?

Дмитрий Ходанович: Можно, но значительно труднее, чем при личном общении, особенно это касается переписки. Есть определенные признаки, но сказать стопроцентно, что это ложь, нельзя. Некоторые люди говорят обобщенным языком. И на вопрос "Ты был на объекте?" ответят примерно так: "Да, был. Работа идет. Стены ровняют, потолок красят. Стяжка сохнет. Обои будут желтые. Сантехнику завезли".

Другим свойственная излишняя детализация: "Да, был. Выехал на объект в 6.45, попал в грандиозную пробку на пересечении проспекта и кольца. Там сужение до двух полос, потому что рабочие в оранжевых жилетах меняют цементные бордюры на гранитные. Передо мной "лада" "баклажан" госномер такой-то, так сильно чадила, что голова болела 21 минуту. Пробка длилась 33 минуты, потом ехали три с половиной минуты, и снова стояли еще 17 минут. После МКАДа плелись 24 километра в час. В красном "Мазерати Леванте" блондинка губы красила, потом веки подводила. А на объекте все нормально, работа идет".

То есть восприятие ситуации и структура речи у всех разная. В письме будет то же самое. Если человек детальный, он будет все подробно расписывать. Но если вам пришли от сотрудника три детальных письма, а четвертое обобщенное, есть повод задуматься, не произошли ли какие-то изменения, которые заставили человека поменять модель поведения? И какую-то информацию, возможно, он скрывает.

Но для изменения поведения есть тысяча причин, и это не обязательно желание обмануть. Хочу предостеречь от скоропалительных выводов: определить ложь в письме может только эксперт-психолингвист. И то - есть вероятность ошибки. Возможно, стоит позвонить сотруднику и пообщаться с ним лично. Но ни в коем случае не додумывать, если вы видите какой-то факт, вызывающий вопросы.

В беседе по телефону лукавство заметить проще?

Дмитрий Ходанович: Да, потому что речь является одним из главных информативных признаков лжи. Все, о чем мы говорили сейчас, актуально и для разговора по телефону. Только для живой речи характерна еще такая особенность, как точка замирания или точка выбора. Допустим, вы задали коллеге вопрос, был ли он вчера на объекте. Если у него один вариант ответа, то есть он был на объекте, он ответит, не задумываясь. Если же есть выбор, что сказать: правду или ложь, он непременно возьмет время на размышление и ответит после паузы. Но опять-таки, молчание перед ответом напрямую не указывает на ложь. Это лишь свидетельствует о том, что у сотрудника было несколько вариантов ответа, и он задумался, какой сейчас выгоднее. Опытные лжецы знают о точке замирания и стараются замаскировать ее. В основном, якобы машинально повторяя заданный вами вопрос или два-три последних слова на него. Вчера на объекте? Этого репита достаточно, чтобы обдумать ответ. Повторюсь: отделить ложь от правды может только квалифицированный специалист. Изменение базовой линии поведения может служить лишь сигналом, что к сотруднику надо присмотреться повнимательнее.