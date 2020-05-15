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14.05.2020 20:20
Рубрика: В мире

Франция мелового периода

Французские детишки, запертые в меловых периметрах, увы, не фейк
Текст: Вячеслав Прокофьев ("Российская газета", Париж)
Российская газета - Федеральный выпуск № 103(8157)
Эта фотография, сделанная в детском саду, облетела соцсети Франции и других стран мира, вызвав бурную реакцию пользователей. На ней изображен двор, а может быть, игровая площадка, на которой изолированно друг от друга сидят дети, каждый в границах очерченного мелом квадрата размером примерно два метра на два. Реальность или постановочный снимок, с тем чтобы показать, до чего человечество довел страх перед коронавирусом, загнавший даже малолетних детишек в рамки навязанной взрослыми отчужденности?
Воспитатели детсада во французском Туркуэне загнали ребятишек в меловые квадраты, решив таким образом воплотить в жизнь рекомендации властей о соблюдении социальной дистанции на переменах.Воспитатели детсада во французском Туркуэне загнали ребятишек в меловые квадраты, решив таким образом воплотить в жизнь рекомендации властей о соблюдении социальной дистанции на переменах. Фото: twitter.com / laur_dc1 Воспитатели детсада во французском Туркуэне загнали ребятишек в меловые квадраты, решив таким образом воплотить в жизнь рекомендации властей о соблюдении социальной дистанции на переменах.Воспитатели детсада во французском Туркуэне загнали ребятишек в меловые квадраты, решив таким образом воплотить в жизнь рекомендации властей о соблюдении социальной дистанции на переменах. Фото: twitter.com / laur_dc1
Воспитатели детсада во французском Туркуэне загнали ребятишек в меловые квадраты, решив таким образом воплотить в жизнь рекомендации властей о соблюдении социальной дистанции на переменах.Воспитатели детсада во французском Туркуэне загнали ребятишек в меловые квадраты, решив таким образом воплотить в жизнь рекомендации властей о соблюдении социальной дистанции на переменах. Фото: twitter.com / laur_dc1

Увы, снимок не фейк. Он был сделан в "материнской школе", как здесь называют детские сады, в городе Туркуэн на севере Франции, что неподалеку от границы с Бельгией, на второй день после того, как в стране началось поэтапное снятие почти двухмесячного карантина.

Фото: AP
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Автор снимка - журналист местного бюро новостного телеканала BFMTV Лионель Топ, ну а "квадратно-гнездовая" инициатива - дело рук педагогов получившего сомнительную популярность на всю страну детского учреждения. Таким образом, как выясняется, они восприняли директиву министерства образования обеспечить "социальную дистанцию" во время перемены между ребятишками в возрасте четырех-пяти лет. Как после рассказывал Лионель Топ, "дети не воспринимают это как некое ограничение или наказание; они играют, танцуют, прыгают, смеются вместе, но... каждый в своем квадрате". Короче, по мнению тележурналиста, ситуация, конечно же, неординарная, символическая, но она, мол, под стать нынешним чрезвычайным обстоятельствам.

По-иному думают другие его соотечественники, опубликовавшие в Facebook, Twitter и прочих соцсетях весьма эмоциональные комментарии. "В жизни не видела ничего более печального, - написала Мириам Ко. - Ужасно подвергать такому детей". Ей вторит эксперт в области детского воспитания Лоранс де Кок: "Не могу прийти в себя. У меня просто разрывается сердце. Это учреждение нельзя называть детсадом".

Другой пользователь вообще убежден, что "только умалишенные способны навязать подобное детям и что все это отрицательно скажется на их восприятии школы как республиканского института".

Более сдержанно проявил себя Антуан Дио, предсказав, что "фотографией малышей в квадратах станут в будущем иллюстрировать в учебниках истории эту весьма странную (из-за пандемии) ситуацию".

Фото: EPA
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В развернувшейся дискуссии принял участие также известный детский психиатр Сезар Пьер Кастанье. По его мнению, малышей ни в коем случае нельзя лишать коллективных игр, ибо их индивидуальность формируется в ходе "группового общения".

Надо сказать, что на бурю в соцсетях довольно оперативно отреагировало французское минобразования. Его представитель заявил, что ведомством были направлены в "материнские" и прочие школы инструкции по работе этих учреждений после снятия карантина. Там обозначен целый ряд мер, которые необходимо соблюдать, чтобы избежать заражения как детей, так и воспитателей. Однако никаких указаний помещать детей в "меловые квадраты" там не было.

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