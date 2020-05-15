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15.05.2020 14:08
Рубрика: В мире

Korean Air вводит для пассажиров обязательное ношение масок

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

Крупнейшая южнокорейская авиакомпания Korean Air заявила, что с понедельника 18 мая все пассажиры внутренних авиарейсов в обязательном порядке должны будут постоянно находиться в медицинских масках во время полета. Мера принята в целях защиты здоровья пассажиров и экипажа, а также для предотвращения распространения коронавируса COVID-19.

В ближайшее время это правило также распространится и на международные рейсы Korean Air.

Фото: AP
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Отметим, что Международная организация гражданской авиации (ИКАО) рекомендовала всем перевозчикам в мире сделать обязательным для пассажиров ношение медицинских масок или своего рода накидок, которые будут прикрывать рот. Этой рекомендации уже последовали некоторые авиакомпании.

Что касается ситуации с COVID-19 в Южной Корее, то за прошедшие сутки, по состоянию на полночь 15 мая, в стране было выявлено 27 новых случаев заражения коронавирусом, доведя общее число случаев заболевания до 11 018. При этом за то же время выздоровело 59 человек. Всего же, таким образом, выздоровел 9 821 человек или более 89 процентов всех некогда заболевших. Численность носителей коронавируса сократилась на 32 человека до 937. За сутки не было новых смертей от COVID-19, совокупный показатель жертв остался на прежнем уровне - 260 человек. Летальность - 2,36 процента.

В мире Восточная Азия Южная Корея Распространение коронавируса COVID-19

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