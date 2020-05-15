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15.05.2020 17:02
Рубрика: Власть

Косачев: В США китайскую тему "обкатывают" в качестве аналога "российского вмешательства"

Текст: Константин Косачев (председатель Комитета по международным делам в Совете Федерации)
Нынешний виток обострения в американо-китайских отношениях - очередной за последнее время, не первый и далеко не последний. Как это обычно бывает в США, всплеск негативных эмоций по отношению к кому-то вне Америки, будь то Иран, КНДР, Россия или вот теперь Китай, обусловлен не объективными обстоятельствами, а некими процессами в самих США.
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости

Непосредственно на Китае сошлись сразу несколько сюжетов. Актуальный - попытаться любой ценой "персонифицировать" угрозу коронавирусной пандемии и, соответственно, найти виновного в больших потерях для США, а заодно и в просчетах и провалах администрации в противодействии инфекции. Это в принципе "любимая" тема в Америке - не воевать с невидимым и неудобным противником, вроде вируса или международного терроризма, а "назначить" кого-то, к кому можно применить санкции или иную силу. А потому началось уже "соревнование" между Конгрессом и Белым домом, кто лучше "оседлает" сюжет с осуждением Китая, и уже чередой запущены законодательные санкционные инициативы.

Фото: REUTERS/Lucas Jackson
Почему США и Британию раздражает российская статистика по коронавирусу

Помимо актуального есть среднесрочный сюжет, который привязан к осенним президентским выборам. И здесь, похоже, китайскую тему "обкатывают" в качестве аналога "российского вмешательства" в контексте прошлых выборов. Президент США Дональд Трамп уже заявил, что разочарован действиями Китая в ситуации с коронавирусом, и намекнул на то, что это может поставить под вопрос торговое соглашение между двумя странами. Можно прогнозировать, что "пожары" на американо-китайском треке будут вспыхивать вплоть до окончания выборов.

Но есть и долговременная тема обоюдного противостояния двух держав, которые многие уже поспешили представить как некую новую биполярность. В этом долгосрочном контексте нападки на Китай будут явно продолжаться и после выборов, поскольку Пекин по задумке нужно исключить из числа победителей пандемии (то, что не получилось с СССР после Второй мировой войны, поскольку слишком уж очевидной была роль Советского Союза в разгроме нацизма, но теперь мы видим, что это просто отложили на сегодня).

США пока только примеряются к серьезному противостоянию с Китаем (впрочем, Трамп уже начал бороться с излишней зависимостью от своего главного конкурента, пригрозив на днях ввести новые налоги для американских компаний, производящих товары за пределами США). Для нас же будет небезынтересно узнать, какую именно роль отводят нашей стране в этом контексте.

Трамп пригрозил Китаю разрывом отношений

Судя по оценкам аналитиков, сценария два: по одному из них Америке предлагается поскорее завершить искусственный конфликт с Россией, который только сближает ее с Китаем. Ведь еще корифеи американской внешней политики завещали США в тройке США-Россия-Китай объединяться с третьим участником против главного врага, а в этой роли сейчас явно не Россия.

По другой модели считается, что уступки России (среди которых главной считается оставить в покое наших соседей) слишком велики, а готовность Москвы ссориться с Пекином ради интересов Америки наоборот оценивается как крайне небольшая, и потому игра не стоит свеч. Дескать, "свободный мир" и так велик и могуч, и справится с "ревизионистами" в одиночку.

От того, какая из концепций возобладает, будет зависеть и отношение Вашингтона к России в контексте нарастающего противостояния с Китаем. Судя по всему, скучно не будет. Даже интересно, кто теперь "вмешается" в американские выборы - Россия, Китай, или может еще кто-то третий…?

Источник: страница сенатора Константина Косачева в Facebook.

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