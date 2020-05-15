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15.05.2020 17:06
Рубрика: Культура

Видео: Крупнейший город пиктов обнаружен в горах Британии

Текст: Денис Передельский

Археологи из Университета Абердина обнаружили доказательства того, что на территории современной Шотландии существовало крупное поселение пиктов, сопоставимое по своим размерам со многими городами Европы тех времен.

Отчет об исследовании опубликован на сайте Университета Абердина. Речь идет о городище Хиллфорт, которое, как считалось до сих пор, было небольшим поселением пиктов. До последнего времени вообще было принято считать, что крупных населенных пунктов у этого народа не было.

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Однако раскопки, проведенные археологами недалеко от современной деревни Рини, доказали, что там, в горах, стоял самый настоящий город. По оценкам исследователей, в нем насчитывалось порядка 800 домов, в которых проживали около 4000 человек. Для сравнения, в современной деревне Рини проживает несколько сотен человек.

Никогда прежде в Британии столь крупных поселений пиктов не находили. Этот город занимал площадь без малого 17 га. Предыдущий шотландский рекорд принадлежал раннесредневековому форту Берхед, площадь которого составляла около 5,5 га. В Англии самые крупные постримские города Кэдбери и Тинтагель занимали площадь 7 и 5 га соответственно.

Радиоуглеродное датирование показало, что раскопанный город достиг своего расцвета в V-VI веках нашей эры, когда было возведено подавляющее большинство зданий. Но первые дома и укрепления появились здесь еще в III веке. Город был окружен крепостным валом. Пикты построили его на вершине большого холма.

Судя по находкам, это действительно был город, который обладал обширными торговыми связями. Например, здесь были найдены доказательства употребления средиземноморского вина и использования стеклянных сосудов, произведенных на западе современной Франции.

Фото: Gil Haklay/AFTAU
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Кроме того, археологи нашли свидетельства существования интенсивного производства металлических изделий. Это позволило предположить, что город обладал высоким статусом. Не исключено, что здесь проживали правители пиктов. Профессор Гордон Нобл, который руководил исследованием, заявил, что это открытие - самое удивительное в его карьере.

"Я был совершенно ошеломлен, когда получил результаты радиоуглеродного датирования, - признался он. - Они показывают, что этот огромный форт датируется V-VI веками нашей эры и что он существовал одновременно с элитным поселением в долине Барфлат".

К слову, подсчитать примерное количество домов в этом городе помогло использование беспилотных летательных аппаратов, на которых были установлены лазерные радары. Данные беспилотников помогли также воссоздать планировку.

Оказалось, что большинство зданий в этом городе были построены примерно в одно и то же время. Причем они располагались группами, в которых обязательно находилось одно здание, крупнее других. Это указывает на то, что в городе существовала какая-то форма иерархической организации.

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