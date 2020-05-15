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Рубрика: Общество

Кузнецовой жалуются на разлучение матери с ребенком при обнаружении COVID

Текст: Татьяна Владыкина
Разлучение матери и ребенка при положительном тесте на COVID стало одной из проблем новой реальности. О том, с какими еще проблемами сегодня сталкиваются россияне рассказала детский омбудсмен Анна Кузнецова.
Анна Кузнецова не может смириться с тем, что замечательные, здоровые дети не нужны родителям. Фото: Александр Корольков/ РГ Анна Кузнецова не может смириться с тем, что замечательные, здоровые дети не нужны родителям. Фото: Александр Корольков/ РГ
Анна Кузнецова не может смириться с тем, что замечательные, здоровые дети не нужны родителям. Фото: Александр Корольков/ РГ

После долгих выходных в аппарат детского уполномоченного обратилось более 220 заявителей. По ее словам, как и прежде, большая часть обращений касалась вопросов выплат льгот и пособий в условиях изоляции. Россияне уточняли категорию получателей, порядок оформления льгот и пособий, а так же жаловались на различные препоны в оформлении документов, в том числе и технического характера. Множество обращений было посвящено вопросу расширения категории получателей единовременной выплаты в 10 тысяч рублей (например, включить в эту категорию детей 16- и 17-летнего возраста).

Фото: Istock
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Еще одна проблема, которая также связана с распространением коронавируса - разлучение матери и ребенка при положительном тесте на COVID одного из них.

- Мы направили несколько запросов по вопросу обоснованности мер, которые были приняты в нескольких конкретных случаях, - отмечает Анна Кузнецова с надеждой, что подобные ситуации будут проходить без необоснованных перегибов.

- Не могу не затронуть некоторые резонансные случаи, с которыми мы работали на этой неделе и продолжаем работать до сих пор, - говорит детский омбудсмен. - В Уфе сотрудница одного из соцприютов выкладывала в сеть видео, как она стравливает детей. Это, конечно, вызвало справедливый гнев многих.

По словам детского омбудсмена, "горе-сотрудник" от работы отстранен, идет следствие, с детьми работают психологи.

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- К сожалению, это явление не единственное, - вздыхает Кузнецова. - Нам приходилось неоднократно сталкиваться при выезде в регионы с подобными "компетентными" сотрудниками. Как они оказываются рядом с детьми? Большой вопрос. К примеру, случай в Калининградской области говорит о том, что должного обследования сотрудники не проходят: там были выявлены преступления против половой неприкосновенности детей. Поэтому мы считаем, что необходимы срочные меры по определению специального порядка подбора кандидатов в сотрудники социальных сиротских учреждений. Со своей стороны мы подготовили запрос в Министерство просвещения РФ по этому поводу.

Анна Кузнецова отметила, что аппарат детского омбудсмена продолжает пристально следить за ситуацией в Мончегорске Мурманской области. Напомним, 25-го марта в реанимацию поступил восьмилетний мальчик. Медики обнаружили у него многочисленные телесные повреждения. Ребенка на глазах у матери избивал отчим. Тревожные сигналы о ситуации поступали еще в прошлом году, но никто не обращал внимания.

- Сейчас отчим находится в СИЗО, ведется следствие, возбуждены уголовные дела, - говорит Кузнецова. - Мы на связи со Следственным комитетом, с Генеральной прокуратурой, со всеми уполномоченными ведомствами. Очень важно решить не только вопрос с выявлением и наказанием всех причастных к этому жуткому случаю, но и решить вопрос с дальнейшим жизнеустройством ребенка.

Детский омбудсмен отметила, что в своей работе ей приходится все чаще сталкиваться со случаями нарекания к деятельности органов опеки и попечительства.

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- На этой неделе мы рассматривали случай в Воронежской области с беременностью 13-летней девочки в семье, куда было передано 11 приемных детей, - говорит Анна Кузнецова. - Уже заведено уголовное дело на сотрудников органов опеки и попечительства, выявлены множественные нарушения в деятельности. В Кемерово ребенок два года после смерти матери находился в медучреждении, не получая иную поддержку и помощь, которая ему была очень нужна. Благодаря вмешательству и быстрой реакции прокуратуры нам удалось с этой ситуацией разобраться, ребенок переведен в интернат.

В аппарат детского обмудсмена продолжают поступать обращения от граждан за рубежом, которые находятся в тяжелом положении.

- Только из Кубы поступило более ста обращений: многие уже потеряли работу в России и не имеют возможности вернуться назад, - говорит Анна Кузнецова. - Со своей стороны мы работаем с Министерством иностранных дел и надеемся, что в ближайшее время этим людям удастся помочь.

Общество Семья и дети Президент Уполномоченный по правам ребенка

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