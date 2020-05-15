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15.05.2020 12:38
Рубрика: Власть

Лавров: Планов по введению выездных виз для россиян нет

Текст: Владимир Шилов

У правительства нет и никогда не было планов по введению выездных виз для россиян, заявил РБК глава МИД РФ Сергей Лавров.

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"Я не вижу никакой необходимости и не слышал ни о каких планах подобного рода среди людей, которые имеют мало-мальское отношение к принятию соответствующих решений", - констатировал глава российского внешнеполитического ведомства.

По его словам, вопрос об изменения правил выезда граждан России за рубеж никем в настоящее время не обсуждается. Он напомнил, что право на свободу передвижения закреплено в Конституции.

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