Лавров призвал власти Чехии восстановить снесенный памятник Коневу в Праге

Россия не считает инцидент со сносом памятника маршалу Ивану Коневу в Праге исчерпанным, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РБК.

"Нашим чешским коллегам придется серьезно объясняться. Обязательства никуда не делись, и памятник должен быть восстановлен", - констатировал российским министр. По его словам, сложно поверить детским оправданиям, что правительство Чехии не имеет никакого отношения к этому инциденту, так как монумент находился в муниципальной собственности.

"В случае с памятником маршалу Коневу обязательство Чехии (об обеспечении сохранности и доступа к воинским захоронениям и мемориалам - примечание "РГ") было грубейшим образом нарушено, нам объяснили не по-взрослому, что правительство Чехии не имеет к этому никакого отношения, потому что памятник находился в собственности этого муниципалитета, этого старосты. Я считаю, что это какое-то детское объяснение, потому что обязательства об обеспечении сохранности этого памятника лежало на плечах чешского государства", - сказал Лавров.