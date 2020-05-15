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15.05.2020 15:41
Рубрика: Общество

Ученые объяснили, почему магнитный полюс Земли "рванул" в Россию

Текст: Денис Передельский
Фото: Phil Livermore from the University of Leeds Фото: Phil Livermore from the University of Leeds
Фото: Phil Livermore from the University of Leeds

Европейское космическое агентство ESA предложило объяснение феномену, над разгадкой которого уже несколько лет ломают головы ученые всего мира. По мнению исследователей, стремительное движение Северного магнитного полюса в сторону России связано с растяжением магнитного поля глубоко под поверхностью Земли.

Краткий отчет о новом исследовании приведен на сайте ESA. Известно, что в отличие от географического Северного полюса, который находится в фиксированном месте, магнитный Северный полюс постоянно перемещается. Впервые это заметили еще в 1831 году.

С тех пор на протяжении многих лет он сдвигался от канадской Арктики в сторону российской Сибири. Процесс был медленным, однако с 1990-х годов этот "дрейф" превратился в "спринт". Если раньше скорость смещения варьировалась от 0 до 15 км в год, то сейчас она достигает 50-60 км в год.

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Изменение темпа движения привело к тому, что мировую магнитную модель все чаще приходится обновлять. Это необходимо, например, для современных систем навигации. В новом исследовании ученые проанализировали данные, полученные при помощи спутника Swarm. Это позволило создать глобальные карты магнитного поля и отследить движение жидкого железа во внешнем ядре. Само магнитное поле существует благодаря этому океану раскаленного и постоянного циркулирующего жидкого железа.

Ранее на симпозиуме ESA ученые из Университета Лидса в Великобритании предположили, что положение Северного магнитного полюса в значительной степени определяется балансом между двумя большими "магнитными каплями" на границе внешнего ядра Земли.

Изменения в потоке расплавленного материала внутри планеты изменили характер и силу вышеуказанных областей отрицательного магнитного потока. Визуально это напоминает перетягивание каната.

"Проанализировав карты магнитного поля с учетом времени, мы теперь можем точно сказать, что изменения в схеме циркуляции потока под Канадой привели к тому, что участок магнитного поля на границе ядра, глубоко под землей, сильно растянулся, - говорит соавтор исследования Фил Ливермор из Университета Лидса. - Это ослабило канадский участок и привело к сдвигу полюса в сторону Сибири".

Модели магнитного поля показывают, что в течение следующих нескольких десятилетий полюс будет продолжать дрейфовать в сторону Сибири. И пока нет ответа на вопрос, вернется ли он затем в Канаду или продолжит движение на юг.

"Учитывая то, что положение полюса регулируется тонким балансом между канадским и сибирским участками, потребуется всего лишь небольшая "настройка" поля внутри ядра, чтобы отправить полюс обратно в Канаду", - считает Ливермор.

Полностью исследование опубликовано в журнале Nature Geoscience.

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