МИД: В борьбе с COVID-19 для РФ главное - это спасение человеческих жизней

В МИД России в пятницу рассказали о поступившей в конце апреля в адрес российской стороны из Боснии и Герцеговины (БиГ) просьбе оказать содействие в проведении дезинфекции и консультационных мероприятий в Университетской клинической больнице города Мостар.

"По сути, предлагалось применить опыт работы в регионе, пострадавшем в результате распространения коронавирусной пандемии, специализированных бригад российских военных медиков, которые с 3 апреля помогают справиться с пандемией Сербии, с 9 по 23 апреля выполняли аналогичные задачи в Республике Сербской БиГ, а ранее на основе достигнутых договоренностей пришли на выручку Италии, - подчеркивается в официальном сообщении МИД России. - Эта просьба была рассмотрена, и по поручению высшего руководства нашей страны соответствующий контингент военно-медицинских специалистов Минобороны России с необходимым оборудованием был готов в начале мая оперативно прибыть в Мостар. К большому сожалению, реализации этих планов помешала или неготовность, или несогласованность действий боснийско-герцеговинской администрации: российским военным медикам так и не были выданы необходимые разрешения. В результате жители БиГ остались без долгожданной помощи. Хочется верить, что в борьбе с коронавирусом главным мотивом для принятия всеми заинтересованными сторонами и политическими кругами критически важных решений будет спасение человеческих жизней. Ради достижения этой цели не обойтись без сплочения ресурсов. Здесь нет места для нечистоплотных геополитических игр. Россия неоднократно на практике демонстрировала свою готовность к совместным усилиям, остается приверженной этой принципиальной позиции перед лицом все еще опасной инфекционной угрозы".

Между тем ранее и посольство России в БиГ отреагировало на действия отдельных представителей боснийских властей, воспрепятствовавших, по сути, оказанию помощи местному населению со стороны российских специалистов в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"Наблюдаем за реакцией на наше обращение с просьбой о содействии со стороны компетентных органов Боснии и Герцеговины в обеспечении беспрепятственного пропуска российской медицинской гуманитарной бригады через границу БиГ в целях оказания помощи Университетской клинической больнице города Мостара и недоумеваем, - указывалось в сообщении российской дипломатической миссии в Сараево. - Иначе нельзя относиться к тому, что вопрос об оказании гуманитарной помощи тому, кому она требуется и кто о ней просит, стал заложником политических противоречий. Складывается ситуация, когда политика (!) работает против своих же граждан, против их здоровья и благополучия. Парадокс и в том, что именно те, кто сейчас громко отказываются от помощи, еще месяц назад так же громко возмущались тем, что, дескать, российская помощь прибыла только в Республику Сербскую. Как видите, помощь может быть оказана и в Федерации БиГ, так как там о ней просили. Помним, что ранее звучали многочисленные заявления местных лидеров о том, что "любая помощь приветствуется". Получается, что все-таки нет?"

В посольстве заявляли, что "инсинуации на тему того, что российские медики прибывают "с иными задачами", отвергаем как безосновательные и злонамеренные, наносящие ущерб дружественным отношениям между нашими странами, в пользу которых, кстати, высказывались и те, от кого мы сейчас слышим эти вымыслы". "Никому и ничего не навязываем, - отмечали российские дипломаты. - БиГ - суверенное государство, самостоятельно принимающее решения. Однако чисто по-человечески хотелось бы, чтобы политика все же одумалась и дала медицинским специалистам делать то, что они должны делать в нынешней непростой ситуации - спасать жизни, без какой-либо привязки к энтитетам, национальностям и личным предпочтениям".

Напомним, что, в соответствии с Дейтонскими мирными соглашениями, БиГ имеет сложную систему власти, учитывающую интересы трех государствообразующих народов (сербов, хорватов и бошняков). Она состоит из двух частей (энтитетов) - Федерации Боснии и Герцеговины (мусульмано-хорватской) и Республики Сербской. По сути, это союз двух самостоятельных территориальных образований, над которыми стоят Совет министров и Президиум.