Новости

В Екатеринбурге мужчина украл водку, вооружившись коктейлем Молотова 17:03
В Ростове исправительную колонию закрыли на карантин из-за COVID-19 17:01
Из группы "ВИА Гра" уходит очередная вокалистка 17:01
УАЗ "Профи" стал газовозом 17:01
Скворцова назвала превалирующую группу крови у пациентов с COVID-19 17:00
Появилась новая схема мошенничества на Avito и "Юле" 16:59
В ХМАО четырех человек ранили в драке с поножовщиной 16:57
Путин обсудил с Совбезом РФ внутреннюю политику и обеспечение нацинтересов 16:55
Каршеринг в Москве может возобновить работу в ближайшее время 16:42
На Кубани судью лишили полномочий за нецензурный тост на видео 16:42
Японские археологи объявили об "открытии столетия" 16:36
ВОЗ: Четверть миллиарда человек могут заразиться коронавирусом в Африке 16:33
Россияне взяли льготных ипотечных кредитов на 17 млрд рублей 16:30
Миронов поддержал идею о пособиях на маски и перчатки 16:22
Исследование: Женщинам принадлежит треть мирового богатства 16:21
Губернатор Ставропольского края продлил режим самоизоляции до 24 мая 16:21
В Швеции музыканты выступают вживую на филармонической сцене 16:19
Детский омбудсмен Анна Кузнецова сообщила о том, что ждет ребенка 16:18
В Москве по подозрению в мошенничестве задержан сотрудник угрозыска 16:14
Пилоты дочерней компании Lufthansa согласились пойти на сокращение зарплат 16:13
Nissan готовится уйти из Испании 16:06
В Госдуме просят прокуратуру отреагировать на статьи о смертности в РФ 16:05
Путин попросил не ссылаться на недочеты борьбы с коронавирусом за рубежом 15:52
Крымчане с 18 мая смогут сменить мобильного оператора 15:47
АвтоВАЗ возобновит выпуск автомобилей с 18 мая 15:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будут работать школы после открытия
Как будут работать школы после открытия
Московское метро отмечает 85-летие
Московское метро отмечает 85-летие
Алексей Мазус: Почему москвичам стоит пройти бесплатный тест на коронавирус
Алексей Мазус: Почему москвичам стоит пройти бесплатный тест на коронавирус
15.05.2020 16:22
Рубрика: Власть

Миронов поддержал идею о пособиях на маски и перчатки

Текст: Татьяна Замахина

В "Справедливой России" поддерживают предложение ввести до окончания эпидемии коронавируса специальное пособие для покупки медицинских масок и перчаток. Об этом в комментарии "РГ" сообщил глава фракции Сергей Миронов.

Ранее Национальный родительский комитет обратился в российское правительство с вышеозвученным предложением. Об этом сообщало RT со ссылкой на председателя организации Ирину Волынец. Размер такого пособия было предложено рассчитать, исходя из стоимости ежедневного набора средств индивидуальной защиты для каждого региона.

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости
Собянин: Москва запускает массовое тестирование на антитела к COVID-19

Сергей Миронов отметил, что в "СР" с самого начала проникновения коронавируса в Россию настаивали нам том, что обеспечение граждан масками должно быть прямой обязанностью властей в период эпидемии. "И, конечно, мы поддерживаем предложение", - отметил он.

Парламентарий подчеркнул, что маски и перчатки в условиях пандемии надо рассматривать как средства не только индивидуальной, но и коллективной защиты. "Чем более защищенными будут контакты между людьми, тем выше безопасность и всех, и каждого", - пояснил он.

Миронов добавил, что люди вынуждены покупать маски порой втридорога. "В такой ситуации государство обязано взять подобные расходы на себя. Иначе все ограничительные меры не будут иметь полноценного эффекта", - считает глава фракции.

Мера, по его оценке, дорогой не будет: "Денег на эти цели нужно относительно немного". Гораздо больше можно потерять, если отдать "все стихии рынка", добавил он. Миронов призвал сосредоточиться не на выписывании штрафов за отсутствие средств защиты, а на повышении доступности таких средств.

Власть Работа власти Внутренняя политика Партии "Справедливая Россия"

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин указал доукомплектовать койки аппаратами ИВЛ
Оператор "Северного потока-2" намерен обжаловать решение немецкого регулятора
Шойгу: Весенний призыв идет по плану, несмотря на COVID-19
Лавров заявил об отсутствии прежней свободы после завершения пандемии
Кабмин выделит 6 млрд на кредитную программу поддержки занятости
Алексей Пушков - о том, как пандемия повлияет на мир сегодняшний и завтрашний
Что нужно знать о весеннем призыве