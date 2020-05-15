Миронов поддержал идею о пособиях на маски и перчатки

В "Справедливой России" поддерживают предложение ввести до окончания эпидемии коронавируса специальное пособие для покупки медицинских масок и перчаток. Об этом в комментарии "РГ" сообщил глава фракции Сергей Миронов.

Ранее Национальный родительский комитет обратился в российское правительство с вышеозвученным предложением. Об этом сообщало RT со ссылкой на председателя организации Ирину Волынец. Размер такого пособия было предложено рассчитать, исходя из стоимости ежедневного набора средств индивидуальной защиты для каждого региона.

Сергей Миронов отметил, что в "СР" с самого начала проникновения коронавируса в Россию настаивали нам том, что обеспечение граждан масками должно быть прямой обязанностью властей в период эпидемии. "И, конечно, мы поддерживаем предложение", - отметил он.

Парламентарий подчеркнул, что маски и перчатки в условиях пандемии надо рассматривать как средства не только индивидуальной, но и коллективной защиты. "Чем более защищенными будут контакты между людьми, тем выше безопасность и всех, и каждого", - пояснил он.

Миронов добавил, что люди вынуждены покупать маски порой втридорога. "В такой ситуации государство обязано взять подобные расходы на себя. Иначе все ограничительные меры не будут иметь полноценного эффекта", - считает глава фракции.

Мера, по его оценке, дорогой не будет: "Денег на эти цели нужно относительно немного". Гораздо больше можно потерять, если отдать "все стихии рынка", добавил он. Миронов призвал сосредоточиться не на выписывании штрафов за отсутствие средств защиты, а на повышении доступности таких средств.