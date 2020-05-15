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15.05.2020 11:58
Рубрика: Власть

Мишустин потребовал контролировать выплаты каждому медработнику

Текст: Владимир Кузьмин
Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился создать на Едином портале госуслуг специальный раздел, куда врачи могли бы жаловаться на задержки при выплате положенных им стимулирующих выплат за работу с больными коронавирусной инфекцией.
Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости
Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

"Чтобы они могли напрямую рассказать о возникающих проблемах и получить помощь в их решении", - подчеркнул глава правительства на совещании по социально-экономическим вопросам. Для тех, кому удобнее обратиться по телефону, такую возможность дадут с помощью единой горячей линии по борьбе с коронавирусом. Ее номер - 8-800-2000-112.

Соцработники получат дополнительные выплаты за работу во время коронавируса

Сервис должен заработать с понедельника. "Необходимо контролировать каждый конкретный случай. Главное, чтобы средства дошли в положенном объеме до каждого человека, который работает с больными, зараженными коронавирусом, и людьми из группы риска", - заметил Мишустин.

- Впредь ситуация с задержками любых подобных выплат повториться не должна, - указал он главам министерств и ведомств.

Власть Работа власти Правительство Председатель Правительства

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