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Рубрика: В мире

Митрополит Амфилохий: Черногорские власти провоцируют гражданскую войну

Текст: Александр Борисов ( Подгорица)
Фото: пресс-служба Черногорско-Приморской митрополии Фото: пресс-служба Черногорско-Приморской митрополии
Фото: пресс-служба Черногорско-Приморской митрополии

Митрополит Черногорско-Приморский Сербской Православной Церкви (СПЦ) Амфилохий обратился 15 мая к верующим около здания суда, где начались слушания по делу епископа Будимлянско-Никшичского Иоанникия и семь священников кафедрального собора города Никшича, задержанных во вторник за якобы незаконное собрание на праздник святого Василия Острожского. Иерарх СПЦ указал, что своими провокационными действиями черногорские власти подводят ситуацию к гражданской войне в данном балканском государстве.

"Я главный виновник здесь, если кого-то нужно судить и приговорить, то в Черногории нет другого, кроме митрополита", - отметил владыка, добавив: "Своими действиями это правительство провоцирует гражданскую войну. Я умоляю их не делать этого. Если это народное правительство, они должны слышать голос своего народа".

Позицию Русской Православной Церкви по указанному вопросу изложил председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион. "Русская Православная Церковь глубоко встревожена известием об аресте черногорской полицией на трое суток епископа Будимлянско-Никшичского Иоанникия и семерых священнослужителей кафедрального собора города Никшича, а также поступающей информацией об унизительном обращении с православными священнослужителями, - заявил архипастырь в интервью РИА Новости. - Святейший Патриарх Сербский Ириней, Священный Синод Сербской Православной Церкви, Епископский совет Черногории выступили с призывом к скорейшему освобождению задержанных. Мы полностью поддерживаем этот призыв, как и призыв к конструктивному диалогу между властями Черногории и Священноначалием Православной Церкви в данной стране. Лишь такой диалог может послужить восстановлению гражданского мира и согласия в обществе, которые были нарушены целой чередой проявлений недружественного отношения к Сербской Православной Церкви. Достаточно напомнить о принятии Скупщиной Черногории в конце прошлого года несомненно дискриминационного закона "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин", надлежащая оценка которому со стороны Русской Православной Церкви была незамедлительно дана в Патриаршем и Синодальном послании в связи с ситуацией в Черногории".

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