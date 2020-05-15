Музей медицины в "Ночь музеев" откроет онлайн доступ к фондам

Музей медицины МГМСУ имени А.И. Евдокимова в связи с пандемией COVID-19 предлагает посетителям online-экскурсию и доступ к фондам. Многие экспонаты будут представлены впервые, в том числе коллекция противочумных костюмов, среди которых костюм "Чумного доктора". Об этом сообщает пресс-служба проекта Международной культурно-просветительской акции "Ночь музеев. Проект Кирилла Шадрина".

В этом году впервые посетители смогут увидеть уникальные наборы хирургических инструментов XIX - XX веков, гости смогут виртуально посетить старинную аптеку, увидеть приспособления для алхимии и как делались чудодейственные зелья и мази.

"Особое место в обзоре займет коллекция противочумных костюмов, среди которых костюм "Чумного доктора"", - говорится в сообщении.

Музей Московского государственного медико-стоматологического университета имени Александра Ивановича Евдокимова основан в 1987 году, его фонды насчитывают свыше 15 тысяч единиц хранения по всем основным разделам медицины и здравоохранения.

Начало трансляции 16 мая 2020 года в 18.00 по московскому времени на ютуб-канале Кафедры истории медицины МГМСУ им. А.И. Евдокимова и на сайте historymed.ru.