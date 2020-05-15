МВД: Количество получивших гражданство РФ увеличилось почти в три раза

Почти в три раза увеличилось количество людей, получивших гражданство России за четыре месяца этого года по сравнению с 2019 годом, говорится в статистических данных МВД РФ.

Там отмечается, что число лиц, в отношении которых принято решение о приобретении гражданства РФ, составляет 215 тысяч 901. В аналогичном периоде 2019 года их было 85 тысяч 937.

Кроме того в МВД сообщили, что с начала 2019 года в несколько раз сократилось количество оформленных разрешений на работу иностранным гражданам их количество составило более 9,5 тысяч, в прошлом году эта цифра составляла более 36 тысяч.