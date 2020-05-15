МВФ: экономика в 2021 году восстановится лишь частично

Мировая экономика в 2021 году восстановится только частично, даже если обстоятельства будут самыми благоприятными, заявила 15 мая директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

По ее словам, "даже при наилучшем раскладе восстановление будет лишь частичным". Главное, считает глава МВФ, чтобы компании смогли продолжать работать, не увольняя сотрудников.

Больше всех от нынешнего кризиса, по мнению Георгиевой, выиграют интернет-бизнес и цифровая экономика в целом, онлайн-обучение, госуслуги в электронном виде.

При этом низкие цены на нефть, заявила она, дают возможность сократить субсидии экологически вредным отраслям, а вместо этого вкладываться в "экологически безопасный экономический рост".

При этом, отметила Георгиева, нынешняя ситуация усилит неравенство в мире, поэтому государствам стоит больше тратить на медицину и на наиболее уязвимые слои населения.