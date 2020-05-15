Новости

Оперштаб: В столице умерли 74 пациента с коронавирусом 23:57
СК будет возбуждать дела по невыплатам надбавок медикам 23:37
МВФ: экономика в 2021 году восстановится лишь частично 23:16
Disney готовит игровой ремейк мультфильма "Атлантида: Затерянный мир" 23:12
Власти Кубы прокомментировали перспективы открытия Острова для туристов 23:08
Умерла актриса Альбина Федорова 22:59
Собака и три кошки в Нидерландах заразились COVID-19 22:53
Власти Крыма начали ослаблять режим самоизоляции 22:53
Путин потребовал немедленно выплатить медикам апрельские надбавки 22:43
Видео: трогательная история жизни и смерти Железного человека 22:40
Путин поручил создать условия для восстановления работы предприятий 22:36
Ежедневно в Подмосковье госпитализируют до 750 больных коронавирусом 22:34
Украина ввела санкции против МГУ и Эрмитажа 22:33
Путин поручил докапитализировать микрофинансовые организации 22:31
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 4,5 млн человек 22:14
Путин поручил внести поправки по доплатам соцработникам 22:08
Собор Святого Петра в Риме откроют 18 мая 22:03
Падение потребительского спроса замедлило инфляцию в РФ 21:59
Джонсон верит в перспективу заключения сделки о свободной торговле с ЕС 21:49
Власти Подмосковья проконтролируют перечисление выплат медикам 21:36
Россия и Турция сняли временные ограничения для транзитных перевозок 21:14
Трамп назвал сроки создания вакцины от коронавируса 20:50
Анонсирован новый сериал по "Звездному пути" 20:50
Медики скорой помощи Евпатории потребовали выплат за пациентов с COVID-19 20:38
МИД сожалеет, что российский гумконвой не пустили в Боснию и Герцеговину 20:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будут работать школы после открытия
Как будут работать школы после открытия
Видеопрезентация майского выпуска исторического журнала "Родина"
Видеопрезентация майского выпуска исторического журнала "Родина"
Алексей Мазус: Почему москвичам стоит пройти бесплатный тест на коронавирус
Алексей Мазус: Почему москвичам стоит пройти бесплатный тест на коронавирус
15.05.2020 23:16
Рубрика: В мире

МВФ: экономика в 2021 году восстановится лишь частично

Текст: Константин Волков

Мировая экономика в 2021 году восстановится только частично, даже если обстоятельства будут самыми благоприятными, заявила 15 мая директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

По ее словам, "даже при наилучшем раскладе восстановление будет лишь частичным". Главное, считает глава МВФ, чтобы компании смогли продолжать работать, не увольняя сотрудников.

Фото: iStock
Экономисты предупредили о рисках выхода из кризиса

Больше всех от нынешнего кризиса, по мнению Георгиевой, выиграют интернет-бизнес и цифровая экономика в целом, онлайн-обучение, госуслуги в электронном виде.

При этом низкие цены на нефть, заявила она, дают возможность сократить субсидии экологически вредным отраслям, а вместо этого вкладываться в "экологически безопасный экономический рост".

При этом, отметила Георгиева, нынешняя ситуация усилит неравенство в мире, поэтому государствам стоит больше тратить на медицину и на наиболее уязвимые слои населения.

В мире Экономика Макроэкономика Международные организации МВФ

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин поручил Мишустину внести поправки по выплатам на детей
СК установил, кто разместил фото нацистов в проекте "Бессмертный полк"
Оператор "Северного потока-2" намерен обжаловать решение немецкого регулятора
Туроператоры аннулируют зарубежные туры на июнь
МИД назвал блокировку Киевом российских сайтов актом прямой цензуры
В Германии планируют ввести налог на богатых для преодоления кризиса
Греция откроет туристический сезон с 1 июля