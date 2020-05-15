Начал работу сервис групповой видеосвязи в Facebook

Сервис групповой видеосвязи Messenger Rooms запустился в Facebook, сообщил на своей странице в социальной сети глава компании Марк Цукерберг. Пока он доступен исключительно для Канады и США, но спустя неделю заработает и во всем мире.

"Вы можете создать отдельную комнату и пригласить по ссылке нескольких друзей, либо создать комнату для одной из ваших групп, а также для мероприятия, которое вы планируете, - написал Цукерберг. - Кроме этого, вы сможете создать специальную комнату для всех своих друзей и посмотреть, кто зайдет сказать: "Привет".

Сервисы видеоконференций стали невероятно востребованными из-за пандемии коронавируса. В социальной сети отмечают, что создать такие "комнаты" можно будет как в Messenger, так и в обычном приложении соцсети.