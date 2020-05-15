Найден способ сохранить полноценный Android на смартфонах Huawei

Компания Huawei, столкнувшаяся с невозможностью устанавливать на свои новые смартфоны мобильные сервисы Google, нашла возможность выпускать свежие модели мобильных устройств с полноценным Android на борту, пишет Ars Technica.

Издание утверждает, что "переиздание" выпущенных ранее моделей, на которых разрешена установка мобильных сервисов Google, может стать выходом для Huawei.

Например, недавно компания выпустила обновленную версию смартфона P30 Pro New Edition - в новом цвете корпуса и с объемом памяти 8/256 Гб вместо прежних 6/128 (и по сниженной цене). До этого был перевыпущен Huawei P30 Lite - новая модель получила приставку (или, скорее, окончание) New Edition.

Запрет на использование мобильных сервисов только начинает давать первые плоды, утверждает Ars Technica. И запрет этот продлен до мая 2021 года.

Не исключено, что на рынок будут выходить и другие переиздания уже существующих моделей - в новых корпусах, с увеличенной памятью и так далее.