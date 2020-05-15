Назван основной риск для рубля

В центре внимания участников рынка остаются трения между США и Китаем. Ситуация с пандемией коронавируса также остается главным фактором для настроений инвесторов.

Президент США Дональд Трамп весьма жестко высказался о торговой сделке с Китаем, сказав, что даже сто торговых сделок не смогут загладить вину Китая (вероятно, имелось в виду распространение коронавируса, в котором Штаты обвиняют Китай), указывают аналитики "Нордеа-банка" Григорий Жирнов и Татьяна Евдокимова. Кроме того, появляется все больше сообщений о возможных ответных действиях КНР в случае введения санкций против Китая со стороны США. По мнению Жирнова и Евдокимовой, напряженность в отношениях между двумя странами будет время от времени оказывать давление на весь блок рисковых активов, куда входит и рубль.

Выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла также не добавило оптимизма участникам рынка, поскольку он сообщил о высокой неопределенности перспектив американской экономики в условиях пандемии, а также отметил, что риски дальнейшего спада экономики США остаются повышенными. При этом Пауэлл подтвердил, что ФРС не видит пользы в отрицательных ставках. Тем не менее рынок, исходя из фьючерсов, по-прежнему ожидает увидеть ставки в США ниже нуля во второй половине года, указывают аналитики "Нордеа-банка".

По мнению Жирнова и Евдокимовой, основным риском для рубля во второй половине мая выступает ухудшение настроений на глобальных площадках в случае нового всплеска заболеваемости на фоне смягчения ограничений в целом ряде стран. На фоне стабильных нефтяных котировок укреплению российской валюты может поспособствовать повышенный интерес иностранных инвесторов к российским активам на фоне усиливающихся ожиданий смягчения денежно-кредитной политики Банком России, говорит начальник аналитического управления банка "Санкт-Петербург" Андрей Кадулин. По крайней мере в течение ближайшей недели нет поводов для выхода курса из диапазона 73-75 рублей за доллар, прогнозирует он.