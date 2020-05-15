Новая книга Водолазкина о коронавирусе "Сестра четырех" выходит в онлайне

На сайте Litres.ru и в приложениях "Читай!" и "Слушай!" 18 мая станет доступна первая из четырех повестей "трагикомической пьесы о писателе, депутате, карасях в сметане и коронавирусе". Следующие части произведения будут появляться раз в неделю, по понедельникам, отмечают в пресс-службе ЛитРес.

Героями пьесы стали люди, запертые в больничной палате во время пандемии опасного вируса: Доктор, последний заразившийся в больнице врач, уверенный в себе Депутат, Писатель, не написавший за последние 15 лет ни строчки, ритейлер продуктов питания или просто развозчик пиццы Фунги и загадочная Сестра. Отстранившись от привычных дел, каждый из героев сможет увидеть, какой он на самом деле, и "услышать правду" о себе. А вместе с ними задумается и читатель, ведь новая пьеса - взгляд в духе театра абсурда на окружающую нас реальность, то, что происходит здесь и сейчас. Неспроста Депутат предполагает: "Может, для того и существуют болезни, чтобы задуматься о том, какие мы".

Кстати

16 мая в 16:00 Евгений Водолазкин станет гостем прямого эфира на ЛитРес, 17 мая состоится онлайн-встреча с автором в рамках цикла PreProduction - совместного проекта "Редакции Елены Шубиной" и Библиотеки иностранной литературы. Премьера пьесы также пройдет 17 мая: в 17:00 отрывки из нового произведения прочтут Евгений Водолазкин и актер Игорь Скляр, после чего состоится обсуждение со зрителями и ведущими проекта - Алексеем Юдиным и Татьяной Стояновой.