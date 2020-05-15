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Рубрика: Культура

Новая книга Водолазкина о коронавирусе "Сестра четырех" выходит в онлайне

Текст: Мария Воронова
Новая книга обладателя премий "Большая книга" и "Ясная Поляна" Евгения Водолазкина "Сестра четырех" ("Редакция Елены Шубиной") эксклюзивно выходит в электронном и аудиоформатах на сервисе ЛитРес. Встречи с автором и презентация, возможно, первого художественного произведения о коронавирусе также пройдут онлайн: из-за пандемии пришлось отложить выход бумажного издания.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На сайте Litres.ru и в приложениях "Читай!" и "Слушай!" 18 мая станет доступна первая из четырех повестей "трагикомической пьесы о писателе, депутате, карасях в сметане и коронавирусе". Следующие части произведения будут появляться раз в неделю, по понедельникам, отмечают в пресс-службе ЛитРес.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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Героями пьесы стали люди, запертые в больничной палате во время пандемии опасного вируса: Доктор, последний заразившийся в больнице врач, уверенный в себе Депутат, Писатель, не написавший за последние 15 лет ни строчки, ритейлер продуктов питания или просто развозчик пиццы Фунги и загадочная Сестра. Отстранившись от привычных дел, каждый из героев сможет увидеть, какой он на самом деле, и "услышать правду" о себе. А вместе с ними задумается и читатель, ведь новая пьеса - взгляд в духе театра абсурда на окружающую нас реальность, то, что происходит здесь и сейчас. Неспроста Депутат предполагает: "Может, для того и существуют болезни, чтобы задуматься о том, какие мы".

Кстати

16 мая в 16:00 Евгений Водолазкин станет гостем прямого эфира на ЛитРес, 17 мая состоится онлайн-встреча с автором в рамках цикла PreProduction - совместного проекта "Редакции Елены Шубиной" и Библиотеки иностранной литературы. Премьера пьесы также пройдет 17 мая: в 17:00 отрывки из нового произведения прочтут Евгений Водолазкин и актер Игорь Скляр, после чего состоится обсуждение со зрителями и ведущими проекта - Алексеем Юдиным и Татьяной Стояновой.

Культура Литература Гид-парк

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