Объем банковских вкладов граждан с начала мая не изменился

Объем банковских вкладов россиян за первые 10 дней мая не изменился, депозиты компаний за тот же период сократились на 0,7%. Об этом говорится в еженедельном обзоре Центрального Банка (ЦБ) России "Финансовый вестник".

"Депозиты организаций за первую декаду мая сократились на 0,7%. Одновременно с этим временно сократился объем государственных средств на 0,5 трлн рублей в связи с закрытием сделок репо с Федеральным казначейством на сумму 400 млрд рублей - после 9 мая они были вновь открыты на аналогичную сумму", - говорится в материалах ЦБ.

Отмечается, что объем вкладов населения за тот же период "практически не изменился".