Онлайн-кинотеатры предлагают триллер в стиле "жуть"

"Темное наследие" - новый триллер в стиле "жуть", который только что появился в доступе на наших стрим-платформах. Его снял в США режиссер Вон Стайн, известный аляповатым крими, вышедшим у нас под названием "Конченая". Стайн уже тогда показал себя энергичным дилетантом, умеющим лихо склеить монтажные куски, но не владеющим искусством логически выстроить действие - в "Конченой" у него все распалось задолго до титра "Конец".

В "Наследии" (эпитет "темное" ему на всякий случай приделали у нас) он уже почти способен удержать зрителя до финала - но мы продержимся исключительно из любопытства, до какого сюра могут дорасти эти стихи. Искусство дробного монтажа он довел до пулеметных ритмов, и начало картины действительно интригует: кто-то куда-то бежит, кто-то заседает в суде, кто-то опять бежит, кто-то улыбается фоторепортерам, кто-то сообщает девушке о смерти отца, и вот уже папа лежит лицом на клаксоне в автомобиле, уткнувшемся в дерево. Все это мчится под звуки тяжкого дыхания, предвещающего эту самую жуть. Действие развивается стремительно: гроб, завещание, пораженная семья и таинственная флешка, которую умерший завещал любимой красавице дочке, она же окружной прокурор на Манхэттене. На флешке, конечно, записано нечто такое, что перевернет жизнь респектабельной семьи и вывалит наружу все скелеты, до поры засевшие в шкафах.

Я не шучу: было занятно. Даже несмотря на то, что милая тридцатилетняя Лили Коллинз выглядит на шикарные двадцать и похожа не на окружного прокурора, а на его секретаршу. В роли строгого юриста с громким именем Лорен Монро (у нас просто Лора) она очень грозно хмурит брови и говорит голосом закоренелого законника, но все равно ей больше идет, когда она визжит от страха. А визжать ей придется много и громко. Потому что, отправившись по заветам отца в темные леса, во мраке подземного бункера она обнаружит нечто, от чего содрогнется любой зритель. Дальше пошел бы спойлер, но я оставлю читателей в счастливом предвкушении того, что начнется.

А начнется очень заковыристая история. С зарытыми трупами, цепями на шее, гулящими мамами, новым, сильно заросшим графом Монте-Кристо, наследством, которое страшнее денег, и кровавым бифштексом на закуску. А рулить всем будет юная прокурорша, с такой унылой профессией непонятно как ввязавшаяся в заведомо беззаконные и махрово преступные деяния. Но все наши апелляции к азам юридических наук для такого фильма будут и нелепы, и незаконны, потому что он развивается по своим законам, и логика у него своя. Эта своеобычная логика будет вас оглушать и ошарашивать, в ней младенческая наивность (уже не прокурорши, а начинающего сценариста Мэттью Кеннеди) доведена до абсурда, до катастрофы и до полной неправдоподобности, что такое кино еще снимают. Это тот опыт, который действительно стоит пройти, особенно в условиях самоизоляции, когда все психики на свете уже сдвинулись набекрень. Будет страшно и очень весело.

Самое уникальное здесь - комплекс интеллектуальных и артистических умений создателей этого триллера. У них принципиальная героиня, борец за справедливость и законность. Но принципы слетают с прокурорши как пушинки с одуванчика, едва она встретится с неразрешимой задачей, которую так виртуозно закрутили авторы. Розовый мир вокруг при первом прикосновении наливается кровью, семейные ценности грозят рухнуть, и прокурорша пускается в авантюры, на которые отважился бы не всякий Терминатор в силу их идиотизма. В итоге такой надежный мир вокруг разрушен и лежит прахом, как после пандемии, от головокружительных разворотов действия у зрителей уже помутилось сознание, верх и низ давно поменялись местами, но сил выключить монитор у вас не будет - фильм действует подобно базарному гипнотизеру: моргнешь - и уже нет кошелька.