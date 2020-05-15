Онлайн-кинотеатры предлагают триллер в стиле "жуть"

Новости

СК будет возбуждать дела по невыплатам надбавок медикам 23:37
МВФ: экономика в 2021 году восстановится лишь частично 23:16
Disney готовит игровой ремейк мультфильма "Атлантида: Затерянный мир" 23:12
Власти Кубы прокомментировали перспективы открытия Острова для туристов 23:08
Умерла актриса Альбина Федорова 22:59
Собака и три кошки в Нидерландах заразились COVID-19 22:53
Власти Крыма начали ослаблять режим самоизоляции 22:53
Путин потребовал немедленно выплатить медикам апрельские надбавки 22:43
Видео: трогательная история жизни и смерти Железного человека 22:40
Путин поручил создать условия для восстановления работы предприятий 22:36
Ежедневно в Подмосковье госпитализируют до 750 больных коронавирусом 22:34
Украина ввела санкции против МГУ и Эрмитажа 22:33
Путин поручил докапитализировать микрофинансовые организации 22:31
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 4,5 млн человек 22:14
Путин поручил внести поправки по доплатам соцработникам 22:08
Собор Святого Петра в Риме откроют 18 мая 22:03
Падение потребительского спроса замедлило инфляцию в РФ 21:59
Джонсон верит в перспективу заключения сделки о свободной торговле с ЕС 21:49
Власти Подмосковья проконтролируют перечисление выплат медикам 21:36
Россия и Турция сняли временные ограничения для транзитных перевозок 21:14
Трамп назвал сроки создания вакцины от коронавируса 20:50
Анонсирован новый сериал по "Звездному пути" 20:50
Медики скорой помощи Евпатории потребовали выплат за пациентов с COVID-19 20:38
МИД сожалеет, что российский гумконвой не пустили в Боснию и Герцеговину 20:36
Объем банковских вкладов граждан с начала мая не изменился 20:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будут работать школы после открытия
Как будут работать школы после открытия
Видеопрезентация майского выпуска исторического журнала "Родина"
Видеопрезентация майского выпуска исторического журнала "Родина"
Алексей Мазус: Почему москвичам стоит пройти бесплатный тест на коронавирус
Алексей Мазус: Почему москвичам стоит пройти бесплатный тест на коронавирус
15.05.2020 23:10
Рубрика: Культура

Онлайн-кинотеатры предлагают триллер в стиле "жуть"

Текст: Валерий Кичин
"Темное наследие" - новый триллер в стиле "жуть", который только что появился в доступе на наших стрим-платформах. Его снял в США режиссер Вон Стайн, известный аляповатым крими, вышедшим у нас под названием "Конченая". Стайн уже тогда показал себя энергичным дилетантом, умеющим лихо склеить монтажные куски, но не владеющим искусством логически выстроить действие - в "Конченой" у него все распалось задолго до титра "Конец".
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

В "Наследии" (эпитет "темное" ему на всякий случай приделали у нас) он уже почти способен удержать зрителя до финала - но мы продержимся исключительно из любопытства, до какого сюра могут дорасти эти стихи. Искусство дробного монтажа он довел до пулеметных ритмов, и начало картины действительно интригует: кто-то куда-то бежит, кто-то заседает в суде, кто-то опять бежит, кто-то улыбается фоторепортерам, кто-то сообщает девушке о смерти отца, и вот уже папа лежит лицом на клаксоне в автомобиле, уткнувшемся в дерево. Все это мчится под звуки тяжкого дыхания, предвещающего эту самую жуть. Действие развивается стремительно: гроб, завещание, пораженная семья и таинственная флешка, которую умерший завещал любимой красавице дочке, она же окружной прокурор на Манхэттене. На флешке, конечно, записано нечто такое, что перевернет жизнь респектабельной семьи и вывалит наружу все скелеты, до поры засевшие в шкафах.
В онлайн-кинотеатрах вышел четвертый фильм тетралогии Роя Андерссона

Я не шучу: было занятно. Даже несмотря на то, что милая тридцатилетняя Лили Коллинз выглядит на шикарные двадцать и похожа не на окружного прокурора, а на его секретаршу. В роли строгого юриста с громким именем Лорен Монро (у нас просто Лора) она очень грозно хмурит брови и говорит голосом закоренелого законника, но все равно ей больше идет, когда она визжит от страха. А визжать ей придется много и громко. Потому что, отправившись по заветам отца в темные леса, во мраке подземного бункера она обнаружит нечто, от чего содрогнется любой зритель. Дальше пошел бы спойлер, но я оставлю читателей в счастливом предвкушении того, что начнется.

А начнется очень заковыристая история. С зарытыми трупами, цепями на шее, гулящими мамами, новым, сильно заросшим графом Монте-Кристо, наследством, которое страшнее денег, и кровавым бифштексом на закуску. А рулить всем будет юная прокурорша, с такой унылой профессией непонятно как ввязавшаяся в заведомо беззаконные и махрово преступные деяния. Но все наши апелляции к азам юридических наук для такого фильма будут и нелепы, и незаконны, потому что он развивается по своим законам, и логика у него своя. Эта своеобычная логика будет вас оглушать и ошарашивать, в ней младенческая наивность (уже не прокурорши, а начинающего сценариста Мэттью Кеннеди) доведена до абсурда, до катастрофы и до полной неправдоподобности, что такое кино еще снимают. Это тот опыт, который действительно стоит пройти, особенно в условиях самоизоляции, когда все психики на свете уже сдвинулись набекрень. Будет страшно и очень весело.

Фото: Предоставлено компанией VOЛЬGA
Голландский триллер "Преследование" в России вышел онлайн

Самое уникальное здесь - комплекс интеллектуальных и артистических умений создателей этого триллера. У них принципиальная героиня, борец за справедливость и законность. Но принципы слетают с прокурорши как пушинки с одуванчика, едва она встретится с неразрешимой задачей, которую так виртуозно закрутили авторы. Розовый мир вокруг при первом прикосновении наливается кровью, семейные ценности грозят рухнуть, и прокурорша пускается в авантюры, на которые отважился бы не всякий Терминатор в силу их идиотизма. В итоге такой надежный мир вокруг разрушен и лежит прахом, как после пандемии, от головокружительных разворотов действия у зрителей уже помутилось сознание, верх и низ давно поменялись местами, но сил выключить монитор у вас не будет - фильм действует подобно базарному гипнотизеру: моргнешь - и уже нет кошелька.

Культура Кино и ТВ Мировое кино Кино и театр с Валерием Кичиным

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин поручил Мишустину внести поправки по выплатам на детей
СК установил, кто разместил фото нацистов в проекте "Бессмертный полк"
Оператор "Северного потока-2" намерен обжаловать решение немецкого регулятора
Туроператоры аннулируют зарубежные туры на июнь
МИД назвал блокировку Киевом российских сайтов актом прямой цензуры
Как переносят режим изоляции актеры, режиссеры и композиторы
Данте - 755 лет: Что мы знаем о поэте ХIII века