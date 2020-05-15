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Рубрика: В мире

ООН возложила на Хафтара вину за обстрел госпиталя в Триполи

Текст: Лейла Зеленкова

По меньшей мере 14 человек получили ранения в результате бомбардировки больницы и жилых районов в ливийской столице Триполи. Ответственность за это Организация Объединенных Наций возложила на главу Ливийской национальной армии Халифа Хафтара, сообщает ливийское новостное агентство The Libya Herald.

Представители правительства Национального согласия, контролирующего Триполи, сообщили, что нападению подверглось одно из отделений центральной столичной больницы, выпущенные ракеты также задели дом одного из местных жителей. Представитель министерства здравоохранения Амин аль-Хашеми сказал, что некоторые части здания больницы были повреждены, и добавил, что среди раненых были дети.

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Нападение на больницу произошло спустя несколько часов после того, как семь организаций, находящихся под эгидой ООН призвали противоборствующие стороны прекратить боевые действия, чтобы власти совместно с миротворческими организациями сосредоточились на борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Но, несмотря на неоднократные призывы к выполнению международных обязательств, военные действия в Ливии продолжились.

В разных частях Ливии на данный момент зафиксировано 64 случая заболевания и 3 смертельных исхода. Министерство здравоохранения страны утверждает, что распространение вируса в основном происходит на местном уровне, что в дальнейшем может привести к еще большему числу заболевших.

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