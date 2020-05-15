Open-air "Усадьба Jazz" перенесен на 2021 год

Фестиваль "Усадьба Jazz" перенесен на следующий год, билеты действительны. Об этом 15 мая заявили организаторы.

Вначале он планировался в усадьбе Архангельское на 30-31 мая. Затем его надеялись провести в конце лета. Но теперь "из-за нестабильной санитарно-эпидемиологической обстановки", open-air окончательно перенесен на 2021 год. Причем, по словам его организаторов, "те, кто уже купил билеты на фестиваль в 2020-м, смогут посетить его в следующем году"…

Земфира, заявленная в качестве хэдлайнера нынешнего фестиваля, "Усадьбе Jazz"-2021 участвовать уже не будет. Да и в целом состав участников изменится.

Что не удивительно: "Усадьба Jazz" ежегодно представляет звезд и наиболее актуальных артистов, выступающих в различных музыкальных жанрах.

А уже сейчас предположить, кто будет особенно интересен аудитории в 2021 году, пожалуй, все-таки невозможно.

Прямая речь

Мария Сёмушкина, основатель и президент фестиваля "Усадьба Jazz":

- Нет слов, чтобы описать, как непросто нам с командой было принять решение о переносе фестиваля. Но принятые по всему миру, в том числе в России, меры по борьбе с пандемией коронавируса, такие как запрет на проведение массовых мероприятий, закрытие авиасообщения между странами и многие другие правила, делают невозможным проведение нашего традиционного праздника музыки Усадьба Jazz.

Мы, в свою очередь, желаем всем нашим гостям, музыкантам и партнерам здоровья и скорейшей всеобщей победы над коронавирусом и, конечно же, ждем всех на фестивале в 2021 году.