Отец Хабиба Нурмагомедова вышел из комы, но не разговаривает

Отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап остается в тяжелом состоянии. Он вышел из комы, но не разговаривает.

"Пока других данных нет. Я сам заболел, врача вызвал", - сказал "Спорт-Экспрессу" друг Нурмагомедова-старшего, комментатор Рамазан Рабаданов.

О болезни отца Нурмагомедова стало известно в конце апреля. После ухудшения состояния здоровья его перевезли в один из столичных военных клинических госпиталей с подозрением на пневмонию. Позднее появилась информация, что Нурмагомедов-старший сдал тест на коронавирус.