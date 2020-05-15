Падение потребительского спроса замедлило инфляцию в РФ

Недельная инфляция в РФ в период с 7 по 12 мая замедлилась до 0,04% на фоне падения потребительского спроса. Об этом говорится в еженедельном обзоре Центрального Банка (ЦБ) России "Финансовый пульс".

"Темпы роста потребительских цен в начале мая последовательно замедлялись по сравнению с апрелем: до 0,08% (за период 1-6 мая) и до 0,04% (за период 7‒12 мая). Это сопровождалось торможением роста или снижением цен на широкий спектр товаров", - говорится в материалах ЦБ.

В обзоре отмечается, что замедление в начале мая роста цен по широкому кругу товаров, который в марте-апреле держался на повышенном уровне, указывает на быстрое усиление дезинфляционных факторов, связанных с падением спроса.

Оценка инфляции в годовом выражении, сообщает ЦБ, стабилизировалась на уровне 3,1%.