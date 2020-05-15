Питон охранял плантацию конопли в Австралии

Настоящий шок испытали офицеры полиции в австралийском Квинсленде, которые проводили антинаркотический рейд по уничтожению посева конопли, которую развел в своем подсобном помещении один из местных жителей.

Войдя внутрь помещения, стражи порядки увидели, как что-то начало двигаться среди листьев, сообщает 9 News. Этим "существом" оказался ковровый питон. Офицер пошутил, что змея, чья длина не превышала и метра, был "животным, охранявшим помещение", где незаконно выращивался каннабис.

Питон, однако, ничуть не собирался стеречь плантацию, а попытался проползти мимо полицейских. Впрочем, офицерам не потребовалась помощь сотрудников соответствующих ветеринарных служб и они сами поймали змею. Рептилию доставили в одну из ветклиник, а 28-летнему владельцу "плантации" предъявлено обвинение в выращивании и хранении незаконных веществ. Кроме того, следствие выяснит, имел ли он разрешение на приобретение змеи.