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Рубрика: Общество

Платформа Учи.ру вышла в топ самых посещаемых образовательных сайтов мира

Текст: Алексей Дуэль

Популярная российская образовательная платформа Учи.ру заняла второе место среди самых посещаемых образовательных сайтов мира. Такие результаты показал апрельский рейтинг авторитетного аналитического портала SimilarWeb. Лидер в этой категории - американский сайт Instructure.com, помогающий получать новые знания взрослым людям. Отечественный сайт впервые пробился в топ престижного рейтинга.

Фото: РИА Новости
Как будут работать школы после открытия

Образовательная платформа Учи.ру позволяет школьникам изучать предметы в интерактивной форме, готовиться к проверочным работам и выпускным экзаменам. В условиях пандемии и аврального перехода школ на дистанционное образование, Учи.ру стала площадкой, на которой в апреле смогли получить знания более 8 млн учеников из 35 тысяч отечественных школ.

"С переходом школ и вузов на дистанционное обучение онлайн-решения во всех странах столкнулись с огромным спросом, - отметил директор центра проектов Агентства стратегических инициатив, Алексей Благинин. - Российская платформа Учи.ру продемонстрировала выдающиеся результаты, представив Россию в лидерах мирового рейтинга".

Общество Образование

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