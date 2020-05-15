Почти 1,6 млн граждан РФ обратились за реструктуризацией долга

Почти 1,6 млн заявок поступило в банки от граждан РФ на реструктуризацию задолженности, что на 140 тысяч больше, чем неделей ранее. Об этом говорится в еженедельном обзоре Центрального Банка (ЦБ) России "Финансовый пульс".

"По состоянию на 13 мая от физических лиц поступило почти 1,6 млн заявок на реструктуризацию (на 140 тыс. больше, чем на 6 мая). Банками рассмотрено 1,4 млн заявлений граждан. Процент рассмотренных заявок вырос до 89,9% от общего числа поступивших (88,9% по результатам мониторинга за период с 20 марта по 6 мая)", - говорится в материалах ЦБ.

В обзоре ЦБ отмечается, что банками удовлетворено 831,4 тысяч заявлений физических лиц о реструктуризации кредитов, отказано - по 577,1 тысячи.

"Обращений о предоставлении кредитных каникул по ФЗ №106‑ФЗ получено 240,5 тысяч, удовлетворено 64,2% рассмотренных. Уровень одобрения заявок на кредитные каникулы по ипотеке стабилизировался близко к 80%, по потребительским кредитам - 60%, по кредитным картам - около 70%, по автокредитам - около 20%", - уточнили в ЦБ.

Данные, говорится в сообщении, получены в ходе опроса регулятором 67 кредитных организаций о результатах работы по реструктуризации задолженности граждан, включая предоставление кредитных каникул, за период с 20 марта по 13 мая.