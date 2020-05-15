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15.05.2020 18:23
Рубрика: Общество

Попова: Ситуация нормализуется при отсутствии новых случаев коронавируса

Текст: Светлана Ментюкова

Ситуацию с коронавирусом в России можно будет назвать нормальной, когда за сутки не будут выявлять ни одного нового случая. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которого ведущий Павел Зарубин разместил в своем Instagram.

Фото: EPA-EFE/ANGELO CARCONI
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Отвечая на вопрос ведущего, сколько в сутки должно быть выявлено заболевших, чтобы ситуация стала нормальной, глава санитарного ведомства ответила одним словом - "ноль".

Как сообщала "РГ", накануне Анна Попова заявила, что на сегодняшний день рост числа выявленных случаев новой коронавирусной инфекцией в России удалось остановить.

Сегодня это мнение подтвердила Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, выступая перед журналистами.

"Трудно прогнозировать, сколько будем находиться на стабильном уровне, его можно называть плато. От многих факторов зависит. Видим, что уменьшается число госпитализированных, высока доля бессимптомных", - сказала она.

По данным федерального оперативного штаба по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, за последние сутки в России подтверждено 10 598 случаев COVID-19 в 85 регионах. Всего с момента объявления пандемии коронавирусом в мире заразились более 4,4 млн человек, свыше 300 тысяч умерли. В России, по сведениям оперативного штаба, зарегистрировано 262 843 случая заражения, выздоровели 58 226 человек, умерли 2 418.

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