Правила возврата денег за отмененные туры в Турцию не изменились

Власти Турции изменили правила возврата средств за перелеты в рамках отмененных из-за пандемии коронавируса туров, сообщает местная ассоциация туроператоров TURSAB. Теперь авиакомпании получили отсрочку по таким платежам на 60 дней после возобновления авиасообщения.

"Эти изменения в правилах россиян никак не касаются, - объяснила гендиректор туроператора "Пегас Туристик" Анна Подгорная. - Они регулируют отношения турецких туроператоров с турками-интуристами, а наши клиенты защищены российскими законами".

Такой же позиции придерживаются и в Российском союзе туриндустрии. Там уточнили, что при возврате денег за неоказанные туруслуги, несостоявшиеся путешенники получают назад полную стоимость турпакета без разбивания на стоимость перелета, стоимость проживания и другие составляющие. Кроме того, клиенты взаимодействуют с агентством и туроператором, у которого приобрели путевку, а в отношениях турфирмы с авиакомпанией, выполняющий чартерный рейс, никак не участвуют.