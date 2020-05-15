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15.05.2020 17:46
Рубрика: Экономика

Правила возврата денег за отмененные туры в Турцию не изменились

Текст: Алексей Дуэль
Фото: Edwin Lee/flickr.com Фото: Edwin Lee/flickr.com
Фото: Edwin Lee/flickr.com

Власти Турции изменили правила возврата средств за перелеты в рамках отмененных из-за пандемии коронавируса туров, сообщает местная ассоциация туроператоров TURSAB. Теперь авиакомпании получили отсрочку по таким платежам на 60 дней после возобновления авиасообщения.

Фото: iStock
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"Эти изменения в правилах россиян никак не касаются, - объяснила гендиректор туроператора "Пегас Туристик" Анна Подгорная. - Они регулируют отношения турецких туроператоров с турками-интуристами, а наши клиенты защищены российскими законами".

Такой же позиции придерживаются и в Российском союзе туриндустрии. Там уточнили, что при возврате денег за неоказанные туруслуги, несостоявшиеся путешенники получают назад полную стоимость турпакета без разбивания на стоимость перелета, стоимость проживания и другие составляющие. Кроме того, клиенты взаимодействуют с агентством и туроператором, у которого приобрели путевку, а в отношениях турфирмы с авиакомпанией, выполняющий чартерный рейс, никак не участвуют.

Экономика Туризм

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