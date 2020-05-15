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15.05.2020 17:22
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Добровольцев вылечили от COVID-19 с помощью препарата от гепатита

Текст: Ольга Орлова
Фото: Фото: Алексанадр Корольков/РГ Фото: Фото: Алексанадр Корольков/РГ
Фото: Фото: Алексанадр Корольков/РГ

Лечение противовирусным интерфероном может значительно ускорить выздоровление от коронавируса. К такому выводу пришли авторы исследования из Америки и Китая, которые провели исследование течения болезни у 77 добровольцев с подтвержденным диагнозом COVID-19. Его результаты опубликованы в издании Frontiers in Immunology.

Новый вирус остается в организме больных около двадцати дней с момента заражения, а синтетический интерферон FN-альфа-2b, использующийся для лечения гепатита и рака, сократил это время примерно на неделю. Причем был эффективен не зависимо от возраста пациентов.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Белки-интерфероны - это одни из ключевых сигнальных молекул иммунной системы, которые вырабатываются в ответ на вирусные и бактериальные инфекции, - первая линия защиты от любых вирусов, по определению доктора Элеоноры Фиш из Научно-исследовательского института и Университета общей больницы Торонто. Интерфероны не дают вирусам размножаться в зараженных клетках и борются с патогенами.

Объектом исследования стали 77 человек, госпитализированных в Уханьскую больницу в период с 16 января по 20 февраля 2020. У них наблюдались начальные симптомы болезни, включающие лихорадку, озноб, кашель, боль в горле, головную боль, носовые выделения, миалгию, усталость, одышку и диарею. Они добровольно согласились на прием экспериментального препарата - искусственного интерферона. Каждому пациенту было предложено определить дату появления симптомов заболевания.

В период лечения они получали небулизированный IFN-a2b, либо комбинацию IFN-a2b плюс арбидол. Каждого пациента во время его пребывания в стационаре тестировали, делая анализы крови, включая подсчет клеток, биохимию и уровень цитокинов сыворотки, измеряли температуру и уровень насыщения крови кислородом. Все анализы были скорректированы на возраст, пол и наличие одной или нескольких сопутствующих патологий.

Как выяснили ученые, лечение IFN-a2b значительно сокращало время обнаружения вируса в верхних дыхательных путях и параллельно уменьшало длительность повышенного содержания в крови маркеров воспаления. Это привело ученых к мысли, что интерферон следует дополнительно исследовать в качестве терапии в случаях COVID-19.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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Всем пациентам были проведены серийные клинические исследования. Независимо от группы лечения, ни у одного из пациентов этой группы не было выявлено стойких признаков или симптомов дисфункции органов. В частности, ни у одного из пациентов не развился респираторный дистресс, требующий длительной кислородной добавки или интубации. Следовательно, ни один из пациентов не нуждался в интенсивной терапии. Когда около 50 процентов пациентов стали испытывать лихорадку, температуру, поднявшуюся выше 38 градусов, удалось сбить ибупрофеном. После этого не было отмечено других всплесков лихорадки, независимо от возраста и пола пациентов.

Кроме того, были проведены серийные биохимические лабораторные анализы. Помимо легкого повышения АЛТ на ранних стадиях госпитализации, который впоследствии улучшился у всех пациентов, данные анализов показали, что уровни колеблются близко к пределам нормы, без четкого различия между группами лечения. Популяции клеток периферической крови также измеряли в течение госпитализации, и было отмечено лишь повышение уровня тромбоцитов, все другие анализы были в пределах нормы.

Таким образом, клинико-лабораторные данные указывают на нетяжелое течение COVID-19 во всех группах пациентов. И применение интерферона FN-альфа-2b помогает справиться с коронавирусом за более короткие сроки.

Не было также принципиальных различий в анализах в зависимости от возраста, пола и сопутствующих заболеваний. За исключением гемоглобина, который был ниже у женщин.

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