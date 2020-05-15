Президент Украины ввел новые санкции против российских соцсетей

Речь идет о таких сервисах, как "Mail.ru", "ВКонтакте", "Одноклассники", Яндекс. Интернет-провайдерам, согласно указу, запрещается предоставлять доступ к этим сервисам на территории Украины.

Днем ранее Верховная рада проголосовала 248 голосами при необходимых 226 за продление запрета.

Впервые запрет на российские сервисы был введен еще президентом Петром Порошенко. Несмотря на многочисленные протесты со стороны украинской общественности, ограничения так и не были отменены.

Украинская "Оппозиционная платформа За Жизнь" выступает против санкций, считая их цензурой и "поражением" президента Украины Владимира Зеленского.

Между тем, депутат властной партии "Слуга народа" Виктория Подгорная предложила запретить на Украине мессенждер Telegram, который, по ее словам, распространяет "лживую и небезопасную информацию".