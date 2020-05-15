Путин возмутился "бюрократической канителью" вокруг выплат медикам

В начале следующей недели глава государства подведет итоги по всем регионам по выполнению поручения по выплате апрельских надбавок медикам за работу с больными коронавирусом.

"Поручение было до 15 мая завершить денежные выплаты за апрель работникам здравоохранения, которые непосредственно оказывают помощь больным коронавирусной инфекцией", - заявил президент на совещании, посвященном строительству медцентров.

"Послушайте меня внимательно: мы договорились, и было четко и ясно сказано, что эти деньги должны быть выплачены за работу с больными с коронавирусной инфекцией, а не за какие-то часы, минуты и так далее, - подчеркнул Владимир Путин. - Были названы конкретные сроки и цифры платежей".

Президент объявил, что в начале следующей недели предметно обсудит эту тему. Будут подведены итоги по всем регионам без исключения - как выполнено это поручение.

"Ведь я назвал конкретные цифры этих выплат: для врачей, для всего медперсонала. Конкретные цифры за работу с коронавирусными больными. Не за время там - 5-10 минут или два часа, а за факт работы. Нет, развели вокруг этого какую-то канитель бюрократическую! Считать там что-то начали, часы какие-то. Я что, поручал часы считать, что ли? Нет!" - возмутился президент.

"Надеюсь, что за сегодняшний день, если где-то еще не сделано, будет сделано все окончательно. В понедельник-во вторник к этому еще вернусь", - заключил Путин.