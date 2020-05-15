Путин попросил не ссылаться на недочеты борьбы с коронавирусом за рубежом

Глава государства Владимир Путин призвал губернаторов не ссылаться на то, что происходило в других странах по части борьбы с коронавирусом.

В частности, на совещании, которое провел президент, говорили о нехватке коек в Италии, когда людям пришлось лежать на матрасах.

"Они столкнулись с этой проблемой первыми. Им было сложнее", - прокомментировал Владимир Путин.

"Давайте сделаем так, чтобы с учетом их опыта у нас все было как положено, достойно и нужным образом организовано", - призвал президент.