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15.05.2020 22:55
Рубрика: Власть

Путин поручил больше тестировать на коронавирус

Текст: Кира Латухина
Увеличить объемы тестирования населения на наличие COVID-19 поручил президент правительству совместно с главами регионов. Доклад на эту тему нужно подготовить до 20 мая.
Сотрудник больницы в лаборатории экспресс-диагностики в госпитале COVID-19 на базе ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова. Инфекционный госпиталь оказывает помощь пациентам c коронавирусной инфекцией или подозрением на нее. Фото: Артем Геодакян/ТАСС Сотрудник больницы в лаборатории экспресс-диагностики в госпитале COVID-19 на базе ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова. Инфекционный госпиталь оказывает помощь пациентам c коронавирусной инфекцией или подозрением на нее. Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Сотрудник больницы в лаборатории экспресс-диагностики в госпитале COVID-19 на базе ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова. Инфекционный госпиталь оказывает помощь пациентам c коронавирусной инфекцией или подозрением на нее. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Также необходимо обеспечить контроль за соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований при поэтапном снятии (смягчении) ограничительных мер, предусмотрев дифференциацию регионов по эпидемиологической ситуации.

Кроме того, следует сохранять режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.

Путин указал оптимизировать контроль за медицинскими организациями
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