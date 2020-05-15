Путин поручил больше тестировать на коронавирус

Увеличить объемы тестирования населения на наличие COVID-19 поручил президент правительству совместно с главами регионов. Доклад на эту тему нужно подготовить до 20 мая.

Сотрудник больницы в лаборатории экспресс-диагностики в госпитале COVID-19 на базе ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова. Инфекционный госпиталь оказывает помощь пациентам c коронавирусной инфекцией или подозрением на нее. Фото: Артем Геодакян/ТАСС