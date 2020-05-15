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15.05.2020 22:25
Рубрика: Власть

Путин поручил до июня списать малому и среднему бизнесу налоги за II квартал

Текст: Кира Латухина
Глава государства поручил правительству до июня обеспечить списание налогов и авансовых платежей по налогам (кроме НДС) за II квартал 2020 года, а также страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.
Фото: Нина Зотина/РИА Новости Фото: Нина Зотина/РИА Новости
Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Эта мера поддержки касается индивидуальных предпринимателей из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей, малого и среднего бизнеса из этих сфер, а также социально ориентированных НКО. Кроме того, индивидуальные предприниматели получат право на уменьшение суммы страховых взносов в государственные внебюджетные фонды за 2020 год на величину одного МРОТ.

Фото: iStock
Еще больше предприятий смогут получить поддержку от государства

Самозанятым будет обеспечена единовременная выплата в размере одного МРОТ на уплату в этом году налога на профессиональный доход. При этом им будет возвращены суммы налога на профессиональный доход за прошлый год.

Еще глава государства поручил предусмотреть возможность получения предприятиями из наиболее пострадавших от пандемии отраслей, а также социально ориентированными НКО кредитов на поддержку занятости со сроком погашения 1 апреля 2021 года.

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Максимальный размер таких кредитов будет определяться исходя из МРОТ на одного работника в течение шести месяцев. Процентная ставка для конечного заемщика составит 2 процента годовых, 85 процентов суммы обязательств будет обеспечено госгарантиями. При этом будет предоставлена возможность полного списания основного долга и начисленных процентов при сохранении численности работников не ниже 90 процентов от численности на 1 июня 2020 года и списания половины основного долга по кредиту и начисленных процентов в случае сохранения численности работников на уровне не ниже 80 процентов.

Кабмин выделит средства не только на субсидирование процентной ставки по таким кредитам, но и на компенсацию банкам сумм списанной задолженности.

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