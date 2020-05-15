Путин поручил докапитализировать микрофинансовые организации

Президент поручил осуществить докапитализацию в объеме не менее 12 млрд рублей микрофинансовых организаций предпринимательского финансирования с госучастием.

Цель - повышение доступности заемных средств для малого и среднего бизнеса, в том числе индивидуальных предпринимателей. Сделать это нужно за счет средств на реализацию нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Ответственными назначены премьер-министр и главы регионов. Срок выполнения поручения - 15 июня.