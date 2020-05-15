Путин поручил Мишустину внести поправки по выплатам на детей

Президент поручил правительству до лета внести поправки в законодательство, предусматривающие повышение минимального размера ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком до 6 751 рубля для тех, кто не подлежит обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

До 25 мая нужно внести поправки по ежемесячным выплатам семьям с детьми до 3 лет независимо от наличия у них права на получение маткапитала. К тому же сроку нужно внести поправки про единовременную выплату 10 тысяч рублей всем семьям с детьми от 3 до 16 лет с 1 июня. При этом должна быть возможность оформления заявления через портал госуслуг или отделение Пенсионного фонда.

Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.