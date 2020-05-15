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15.05.2020 15:55
Рубрика: Власть

Путин поручил распространить практику быстрого возведения медцентров

Текст: Кира Латухина
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Минобороны подумать над возможностью распространения практики быстрого возведения медицинских центров по всей стране, представив предложения об упрощении требований и процедур к строительству. Нужно навести порядок и "зачистить всякие СНИПы-хрипы", заявил Владимир Путин во время видеосовещания об открытии медицинских центров военного ведомства в регионах.
Фото: ТАСС/ youtube.com Фото: ТАСС/ youtube.com
Фото: ТАСС/ youtube.com

"Военно-строительный комплекс министерства обороны освоил технологию быстрого возведения типовых капитальных медицинских центров вместимостью от 60 до 200 коек", - констатировал глава государства.

Фото: Алексанадр Корольков/РГ
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Стоимость одного оборудованного под ключ места в них - 5,5 миллиона рублей, а срок возведения - от 28 до 60 суток, отметил Путин. "То есть при необходимости в течение нескольких недель они могут быть развернуты в любом регионе", - подчеркнул он.

Президент поручил правительству и министерству обороны рассмотреть возможность распространения подобной практики. Тем более что соответствующие просьбы есть. Нужно поделиться с регионами технологиями, опытом, чтобы они могли самостоятельно возводить такие универсальные центры в кратчайшие сроки, призвал он.

При этом кабмин должен проанализировать все необходимые для строительства требования и процедуры и представить предложения по их упрощению. "Эпидемию рано или поздно поборем, она закончится. Но перед нами и сегодня, и на будущее стоят масштабные задачи по развитию инфраструктуры здравоохранения в регионах", - заявил Путин, добавив, что нужно использовать полученный в эти месяцы опыт. Строительные решения должны быть самыми передовыми, считает он.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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"Мы много раз это обсуждали: всякие СНИПы-хрипы и примазывающихся к этому виду деятельности квази-участников процесса нужно, наконец, зачистить в конце концов. Надо навести там порядок, - заключил президент и еще раз похвалил Минобороны за оперативную и качественную работу. - Прошу правительство вернуться к этому, как следует рассмотреть все эти вопросы по-серьезному и в ближайшее время доложить свои предложения".

Власть Работа власти Госуправление Общество Здоровье Президент Правительство Минобороны

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