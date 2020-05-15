Путин указал оптимизировать контроль за медицинскими организациями

Президент поручил принять меры по оптимизации контрольно-надзорных мероприятий в отношении медицинских организаций, оказывающих помощь людям с коронавирусом. Также необходимо оптимизировать порядок представления отчетности.

Больница в госпитале COVID-19 на базе ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова. Фото: Александр Корольков/РГ

Кроме того, правительству совместно с региональными властями нужно обеспечить мониторинг деятельности стационарных организаций соцобслуживания, в том числе домов-интернатов и домов престарелых, включая негосударственные.

Еще кабмин должен вести мониторинг осуществления федеральной доплаты работникам здравоохранения, оказывающим помощь людям с коронавирусом, и мониторинг страховых выплат медработникам с первых дней распространения COVID-19 на территории России.

Доклад глава государства поручил подготовить до 20 мая, далее - еженедельно.