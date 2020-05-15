800 предприятий Подмосковья планируют возобновить работу с 18 мая

18 мая в Подмосковье истечет недельная отсрочка, которую власти взяли, чтобы лучше подготовиться к первому этапу выхода из карантинного режима. К этому дню о готовности вновь приступить к работе должны заявить 800 промышленных предприятий.

Как сообщает зампред правительства Московской области Вадим Хромов, уведомление о возобновлении производства уже подало 421 предприятие, еще столько же власти ожидают сегодня-завтра.

"Всего у нас в настоящий момент работает около 1000 промышленных объектов, но не в полном объеме, а только по экстренным заказам, - подчеркнул Хромов. - Возобновляющие свою деятельность предприятия также пока не везде смогут полностью загрузить свои производственные мощности. В связи с тем, что в области сохраняются ограничения на работу магазинов, реализующих товары не первой необходимости, взрывного роста промышленных заказов не ожидается. Это позволит нам плавно возвращаться к привычному ритму жизни с соблюдением необходимых мер санитарной защиты".

Напомним, уведомление об открытии производств предприятия могут подать, только подготовившись к работе в новых посткарантинных условиях. Они должны создать запас дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты для сотрудников, а также ввести в штат стюардов - специальных сотрудников, которые будут следить за здоровьем коллектива. Те предприятия, где трудятся более 100 человек, обязаны предусмотреть возможность тестирования 10% сотрудников каждые две недели.