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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Бирюков: Восьмая масштабная дезинфекция дорог в Москве состоится 16 мая

Текст: Ирина Огилько

Очередная масштабная дезинфекция всех дорог и общественных пространств состоится в Москве в субботу, 16 мая, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он напомнил, что такая работа проводится раз в неделю, последняя была в пятницу, накануне 9 мая.

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"Главная задача этой работы - предотвратить распространение коронавирусной инфекции, - сказал заммэра. - Эпидемиологическая ситуация остается сложной, а дезинфекция, по оценкам специалистов, одно из самых эффективных средств профилактики.

Работы будут идти около четырех часов, за это время все городские дороги, тротуары, общественные пространства, дворы будут вымыты и обработаны дезинфицирующим раствором. Всего дезинфицируют более 300 миллионов квадратных метров различных площадей.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Особое внимание уделят проведению дезинфекции территорий лечебно-профилактических учреждений, территорий перед входом в метро и ТПУ, остановок общественного транспорта, подземных и надземных пешеходных переходов, объектов по обращению с отходами.

Задействовано в работе около 70 тысяч сотрудников коммунальных служб, 4,5 тысяч единиц поливомоечной техники и 8,3 тысяч различных распылителей. Все сотрудники используют защитную одежду, резиновую обувь и перчатки, очки и респираторы.

Бирюков отметил, что применяемые дезинфицирующие средства рекомендованы Роспотребнадзором. Они безопасны для людей и животных.

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