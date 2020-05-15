Более 170 тысяч консультаций для больных коронавирусом провели врачи телемедицинского центра

Проведено уже более 170 тысяч онлайн-консультаций специалистами телемедицинского центра для 45 тысяч пациентов. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она напомнила, что с 23 марта пациенты с диагнозом "коровирусная инфекция" по решению врача могут лечиться дома. Ракова рассказала:

- Врачи, используя видеосвязь, находятся в постоянном контакте с пациентами и дают рекомендации. Всего с момента запуска проекта медики провели уже более 170 тысяч дистанционных консультаций. Каждому пациенту также выдается пакет необходимых лекарственных препаратов на весь курс лечения. Такой способ ведения пациентов с COVID-19 показывает свою эффективность - большинство из них успешно лечатся дома до полного выздоровления. За все время в связи с ухудшением состояния было госпитализировано только четыре процента таких пациентов. При этом заболевшему и живущим с ним запрещается покидать квартиру до тех пор, пока не будет подтверждено отсутствие вируса в организме.

Врачам доступна вся медицинская информация о пациенте в ЕМИАС. В случае выявления ухудшения симптомов и состояния заболевшего, принимается решение об очном осмотре или госпитализации.

В московском телемедицинском центре работает 150 квалифицированных врачей в смену. В день они проводят более семи тысяч консультаций.