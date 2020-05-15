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15.05.2020 14:18
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Число пассажиров в общественном транспорте Москвы увеличилось на четверть

Текст: Ирина Огилько

С начала рабочей недели почти на четверть выросло число пассажиров, передвигающихся на общественном транспорте. Такую статистику приводит пресс-служба департамента транспорта столицы.

Так, по сравнению с прошлой неделей отмечается рост числа поездок в московском метро на 28 процентов и на 21 процент в наземном транспорте. Немного, всего на 11 процентов, вырос пассажиропоток на пригородных электричках. На 19 процентов больше автомобилистов выехали в город.

Фото: Николай Галкин/ТАСС
Парад поездов московского метро пройдет онлайн

Это на 27 процентов или 360 тысяч автомобилей меньше, чем до начала режима самоизоляции. При этом время в пути сократилось на 40 процентов. Что касается автомобилистов, то 97 процентов машин имеют пропуска.

Ранее департамент транспорта заявлял, что весь городской транспорт Москвы вне зависимости от дня недели работает по графику будней.

- Мы не пытаемся экономить, сокращая количество подвижного состава. Совместно с правительством Московской области просим пассажиров надевать маску и перчатки и придерживаться рекомендаций санитарных врачей. В то же время по сравнению с прошлой неделей число поездок в метро уже увеличилось на 28%, в наземном транспорте - на 21%. Пока социальную дистанцию можно выдерживать даже в час пик, но пассажиров становится все больше", - цитирует пресс-служба слова заммэра и руководителя департамента транспорта столицы Максима Ликсутова.

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