"Инвитро" начинает тестирование на антитела к коронавирусу

Пройти тестирование на антитела к вирусу SARS-CoV-2 можно будет в сети лабораторий "Инвитро" с 18 мая, сообщили в компании. На первом этапе новый вид тестирования будет доступен в Москве и Московской области, в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Самаре и Челябинске. Постепенно будут подключаться и остальные города, в которых есть подразделения лабораторной сети.

Определение антител класса G (IgG) проводится методом иммуноферментного анализа (ИФА) с использованием профессиональных тест-систем отечественных и иностранных производителей. Стоимость исследования составит 950 рублей (без учета стоимости взятия биоматериала). Срок исполнения - до десяти рабочих дней. В компании пояснили, что такой срок выполнения связан с высоким спросом на данный тест, но при полной технологической готовности компании время получения результата будет сокращено до стандартного - в течение максимум двух рабочих дней.

Пройти тестирование может любой человек, не имеющий симптомов ОРВИ (повышенная температура тела, насморк, одышка, кашель), направление врача не требуется. При желании забор крови для анализа можно провести и на дому.

Наличие в сыворотке крови антител класса G (IgG) свидетельствует о перенесенном заболевании у пациентов с отрицательным результатом ПЦР-исследования, а также у лиц с бессимптомным или субклиническим течением инфекции. Сейчас такое тестирование выполняют врачам, чтобы определить степень риска при работе с COVID-пациентами. Как сообщили в "Инвитро", в месяц лаборатории смогут выполнять до 500 тысяч таких тестов.