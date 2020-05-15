Как московское метро встречает 85-летие

Во все времена гордостью московского метро был огромный пассажиропоток, расширение, новые станции. Кто бы мог подумать, что в год 85-летия подземка каждый день будет с гордостью публиковать данные о том, насколько меньше людей пользуются поездами. И если в прошлом году каждый день в метро ездили по 8-9 миллионов человек, то сейчас - в 4 раза меньше. Жизнь под землей продолжается и сегодня, в период московской самоизоляции. Все так же курсируют поезда, звучат объявления, так же проверяют багаж. Но изменилась атмосфера. После утренних и вечерних пиковых часов в метро - практически полная свобода.

7.30 утра, метро "Савеловская". Один из центров притяжения сотен тысяч пассажиров. Именно здесь под землю спускаются пассажиры местного вокзала. Это и дачники, и работники городских предприятий, которые каждый день ездят из Долгопрудного, Лобни и других городов-спутников на службу в Москву. Раньше с утра здесь шел нескончаемый поток в обоих направлениях. Случалось, из-за ремонта эскалаторов бывали очереди у турникетов. Сейчас даже в час пик проскакиваешь быстро. Практически нет никого, кто спускается бегом. В основном народ чинно стоит на эскалаторах, в масках, перчатках. И даже социальную дистанцию пытаются соблюдать.

Метро "Окружная", на час позже. Хоть это и относительно новая станция, она все равно популярна - рядом пересадка на МЦК, диаметры и электрички. Теперь здесь полностью пустые галереи. Контролеров и кассиров едва ли не больше, чем самих пассажиров. Над эскалаторным сводом звучит только одно объявление диктора: "С 12 мая проезд в метрополитене возможен только в маске и в перчатках". Среди других атрибутов современной жизни метро - точки продажи этих самых средств защиты и сразу несколько санитайзеров.

После тишайшего апреля метро начинает оживать. В некоторых вагонах можно встретить даже стоящих пассажиров - это по нынешним временам нонсенс. Дело в том, что с 12 числа к работе вернулись строительные и промышленные предприятия. И в департаменте транспорта сразу отметили - пассажиров стало больше в среднем на 90 тысяч. Но даже с учетом этого регулярно ездят не более 1,6 миллиона горожан. Меньше ездить не будут: сейчас в вагонах - работники стратегически важных отраслей, без которых немыслимо городское хозяйство. Людно в метро тоже пока не будет. Москва на изоляции - до 31 мая, как минимум. В полупустой подземке москвичи чаще всего ездят не в центр, как бывало раньше, а на станции "Спартак", "Боровское шоссе", "Филатов луг", "Мичуринский проспект". Именно там находятся главные промзоны и стройки столицы.

Кстати, само метро тоже продолжает строится даже в непростые для города времена. На первом этапе ограничений в Москве открылся новый участок "розовой" линии от "Косино" до "Лефортово". И при это продолжается строительство следующей пересадочной станции участка - "Электрозаводской". Однако главные усилия строителей состредоточены на Большом кольце, пожалуй, самом масштабном транспортном проекте последнего десятилетия. Например, на площадке будущей станции "Кленовый бульвар" подготовили свежий котлован, последние кубометры грунта вывозят с будущих кольцевых "Текстильщиков".

"Несмотря на все ограничения, строительство метро не останавливалось. Большая стройка, большое количество людей, большое количество техники, - отметил мэр Сергей Собянин. - Останавливать строительство метро невозможно в силу того, что это непрерывный процесс. И это важнейшая стройка для Москвы и для москвичей. Восточный участок БКЛ - это около 11 км. Большая часть будет прокладываться щитами диаметром 10 метров". Это будут тоннели, где два поезда могут одновременно проезжать в разных направлениях.

Когда московский ритм снова вернется и в сам город, и в метро, никто не знает. Именно подземка, такое ощущение, задает тон столичной жизни. Сегодня в метро один из поездов даже "надел маску" - на его головном вагоне появился рисунок в духе дня и в знак солидарности с немногочисленными пока пассажирами.

И так метро жило вместе со своими земляками всегда, во все времена. И в Великую Отечественную, когда подземка стала местом спасения от бомб для тех, кто остался в городе. Во время бомбежек в метро нашли приют до полумиллиона человек. В случае объявления сигнала "воздушная тревога" поезда метро немедленно останавливались, а люди укрывались под землей. В ночное время, вне зависимости от налетов, люди могли проходить в метро на ночевку до пяти часов утра. Женщины с детьми ночевали в вагонах, стоящих у платформ. Остальные брали с собой постельные принадлежности и спали в тоннелях. За время воздушных тревог в Московском метрополитене родилось более двухсот детей! Вечером на станциях продавали молоко в бутылочках и белый хлеб, весь день оказывали врачебную помощь. В метро были свои передвижные библиотеки и кинопоказы.

Так было и в более спокойные годы, когда все стремились уже не за хлебом и безопасностью, а за высокой модой. В 1965 году модели Сони Баккер и Фемке Ван де Бош позировали ирландскому фотографу Полу Хафу на станции "Белорусской", а в 1997-м Givenchy совместно с Bosco провели показ на "Маяковской".

Кстати

Ежедневно по 15 линиям метрополитена (включая Московское центральное кольцо (МЦК) и Московскую монорельсовую транспортную систему) с 275 станциями (238 станций метро, 31 станция МЦК и 6 станций монорельса) пропускается более 12 тысяч поездов. Наиболее загруженными до начала пандемии были станции "Комсомольская" (Кольцевая линия), "Новогиреево", "Щелковская", "Выхино", "Новокосино", "ВДНХ", "Бауманская".

Средняя скорость поездов около 41,61 км/ч. Это оптимально для поддержания 90-секундного интервала в часы пик. По интенсивности движения, надежности и объемам перевозок Московский метрополитен стабильно занимает первое место в мире. Он в первой тройке метрополитенов мира практически по всем другим показателям.