Каршеринг готов ввести новый режим аренды в Москве

После разрешения работы каршеринга в столице нужно будет обязательно оформлять пропуск на автомобиль и указывать его в приложении оператора перед началом аренды. Сервис проверки цифровых пропуск уже разработал "Делимобиль", отметив, что у пользователей с ним не возникнет сложностей. Что касается аренды автомобиля, то она будет возможна и на пять дней, и на неделю - все будет зависеть от решения столичных властей, сообщила "РГ" руководитель пресс-службы компании Алена Балакирева.

По ее словам, оператор каршеринга готов ввести новый режим аренды и приступить к работе в Москве, соблюдая все требования безопасности пользователей. "Мойка и дезинфекция автомобилей проводилась и до приостановки деятельности. Как только каршеринг сможет возобновить работу, мы продолжим выполнять все эти требования. Чтобы воспользоваться сервисом аренды авто, нужно будет оформить цифровой пропуск, в приложение уже появился соответствующее "окно" проверки. Что касается длительности аренды, то оператор готов предоставлять автомобиль на любой срок", - отметила Балакирева.

Напомним, работа операторов каршеринга в Москве приостановлена с 22 апреля. Сегодня в департаменте транспорта сообщили, что власти Москвы и Роспотребнадзор обсуждают возможность частичного возобновления работы каршеринга при условии минимального срока аренды автомобиля от пяти дней и выполнения компаниями требования управления Роспотребнадзора по Москве. Точная дата разрешения на работу автомобилей краткосрочной аренды будет определена в указе мэра Москвы.