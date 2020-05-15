Новости

В Сингапуре пилот из США осужден за нарушения правил карантина 18:46
На Сапун-горе в Севастополе запретят кататься на велосипедах и лошадях 18:37
Каршеринг готов ввести новый режим аренды в Москве 18:34
Под Калугой главврач уволился после скандала с доплатами за COVID-19 18:30
В ФРГ зафиксировано самое резкое снижение уровня ВВП с 2009 года 18:26
В Петербурге "заминировали" суд и больницы 18:25
Попова: Ситуация нормализуется при отсутствии новых случаев коронавируса 18:23
Во Франции раскопали 2500-летнюю гробницу "княжны" 18:23
Мигранты устроили массовый митинг у столичного рынка "Фуд-сити" 18:21
Нижегородская область введет свои выплаты медикам за COVID-19 18:21
В США рухнули розничные продажи 18:17
Митрополит Амфилохий: Черногорские власти провоцируют гражданскую войну 18:08
Губернатор Петербурга проверил условия госпиталя в "Ленэкспо" 18:07
В Архангельске археологи нашли остатки строений на месте монастыря 18:07
Правила возврата денег за отмененные туры в Турцию не изменились 17:46
Россияне стали меньше пользоваться цифровыми сервисами после праздников 17:44
В Калининградской области приморские города закроют на выходные 17:40
Куба ответно обвинила США в отказе сотрудничества в борьбе с терроризмом 17:38
Игорь Озар назначен и.о. гендиректора РКК "Энергия" 17:38
Жалобы кузбасских медиков проверят следователи 17:38
В РФ создан запас защитных перчаток на 90 дней 17:37
На Кубани задержали членов религиозной экстремистской организации 17:32
Минкомсвязь расширила список банков для авторизации на госуслугах 17:24
Добровольцев вылечили от COVID-19 с помощью препарата от гепатита 17:22
Врачи рассказали о риске заражения коронавирусом от случайного прохожего 17:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будут работать школы после открытия
Как будут работать школы после открытия
Московское метро отмечает 85-летие
Московское метро отмечает 85-летие
Алексей Мазус: Почему москвичам стоит пройти бесплатный тест на коронавирус
Алексей Мазус: Почему москвичам стоит пройти бесплатный тест на коронавирус
15.05.2020 18:34
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Каршеринг готов ввести новый режим аренды в Москве

Текст: Ангелина Зеленькова
Фото: Сергей Михеев/ РГ Фото: Сергей Михеев/ РГ
Фото: Сергей Михеев/ РГ

После разрешения работы каршеринга в столице нужно будет обязательно оформлять пропуск на автомобиль и указывать его в приложении оператора перед началом аренды. Сервис проверки цифровых пропуск уже разработал "Делимобиль", отметив, что у пользователей с ним не возникнет сложностей. Что касается аренды автомобиля, то она будет возможна и на пять дней, и на неделю - все будет зависеть от решения столичных властей, сообщила "РГ" руководитель пресс-службы компании Алена Балакирева.

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости
Как каршеринг переживает карантин и что ждет его в будущем

По ее словам, оператор каршеринга готов ввести новый режим аренды и приступить к работе в Москве, соблюдая все требования безопасности пользователей. "Мойка и дезинфекция автомобилей проводилась и до приостановки деятельности. Как только каршеринг сможет возобновить работу, мы продолжим выполнять все эти требования. Чтобы воспользоваться сервисом аренды авто, нужно будет оформить цифровой пропуск, в приложение уже появился соответствующее "окно" проверки. Что касается длительности аренды, то оператор готов предоставлять автомобиль на любой срок", - отметила Балакирева.

Напомним, работа операторов каршеринга в Москве приостановлена с 22 апреля. Сегодня в департаменте транспорта сообщили, что власти Москвы и Роспотребнадзор обсуждают возможность частичного возобновления работы каршеринга при условии минимального срока аренды автомобиля от пяти дней и выполнения компаниями требования управления Роспотребнадзора по Москве. Точная дата разрешения на работу автомобилей краткосрочной аренды будет определена в указе мэра Москвы.

Экономика Транспорт Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин указал доукомплектовать койки аппаратами ИВЛ
Лавров заявил об отсутствии прежней свободы после завершения пандемии
СК установил, кто разместил фото нацистов в проекте "Бессмертный полк"
Оператор "Северного потока-2" намерен обжаловать решение немецкого регулятора
Шойгу: Весенний призыв идет по плану, несмотря на COVID-19
Как оформить пенсии и пособия, не выходя из дома
Когда можно будет взять автомобиль в аренду