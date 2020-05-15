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15.05.2020 18:21
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Мигранты устроили массовый митинг у столичного рынка "Фуд-сити"

Текст: Ирина Рыбникова

В Коммунарке возле рынка "Фуд-Сити" собрались десятки торговцев-мигрантов, недовольных тем, что им повысили арендную плату на торговые места.

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Как сообщает телеканал 360, у торговцев произошёл конфликт с арендодателем. Люди, работающие на рынке, жалуются, что им подняли аренду, несмотря на то, что покупателей из-за режима самоизоляции стало гораздо меньше. На видео видно, что возмущенные торговцы не соблюдают социальную дистанцию, свистят, кричат, многие находятся без масок.

К месту инцидента прибыли сотрудники полиции.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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