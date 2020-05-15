Мигранты устроили массовый митинг у столичного рынка "Фуд-сити"

В Коммунарке возле рынка "Фуд-Сити" собрались десятки торговцев-мигрантов, недовольных тем, что им повысили арендную плату на торговые места.

Как сообщает телеканал 360, у торговцев произошёл конфликт с арендодателем. Люди, работающие на рынке, жалуются, что им подняли аренду, несмотря на то, что покупателей из-за режима самоизоляции стало гораздо меньше. На видео видно, что возмущенные торговцы не соблюдают социальную дистанцию, свистят, кричат, многие находятся без масок.

К месту инцидента прибыли сотрудники полиции.