Москва купила крупнейшего в РФ производителя медицинских масок

В СМИ появилась информация о покупке Москвой крупнейшего в РФ производителя медицинских масок. Вот как прокомментировал "РГ" новость заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

- Производство масок было приобретено для бесперебойного обеспечения города средствами индивидуальной защиты - еще в марте стало очевидно, что весь мир столкнется с дефицитом масок, - рассказал "РГ" Владимир Ефимов.

- Мы развернули производство на территории Технополиса "Москва" и нарастили объемы производства более чем в 2 раза, сейчас "КИТ" производит до 900 тысяч масок в сутки. Однако этих объемов хватает только для того, чтобы обеспечить нужды городских служб и системы здравоохранения: практически все, что производит "КИТ", уходит на потребности бюджетных учреждений Москвы, причем маски отгружают в больницы и госучреждения почти по себестоимости. Поэтому мы намерены нарастить собственное производство до 4 млн масок в сутки.